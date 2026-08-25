'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.
Met vandaag onder andere een update over de gezondheid van Isack Hadjar uit het kamp van Red Bull Racing. Verder heeft de FIA een statement naar buitengebracht naar aanleiding van online haatreacties op de dienstdoende stewards in Zandvoort. Max Verstappen heeft het advies gekregen om zijn macht binnen Red Bull Racing te gebruiken om de transfer van Gianpiero Lambiase niet door te laten gaan, terwijl Lewis Hamilton het boetekleed heeft aangetrokken en zijn verontschuldigingen heeft gemaakt aan zijn fans. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.
Red Bull geeft update over geblesseerde Hadjar richting GP Italië
Laurent Mekies hoopt dat Isack Hadjar tijdens de komende F1 Grand Prix van Italië weer achter het stuur kan kruipen. De teamgenoot van Max Verstappen moest de Dutch Grand Prix aan zich voorbij laten gaan als gevolg van een polsblessure. Liam Lawson nam op Circuit Zandvoort de honneurs voor hem waar bij de hoofdmacht, terwijl Yuki Tsunoda op zijn beurt het vrijgekomen stoeltje bij Racing Bulls invulde. "We zullen er hard aan werken om hem in Monza terug te hebben. Dat is het doel", aldus de teambaas tegenover Sky Sports F1, vooruitblikkend op de race die over iets minder dan twee weken plaatsvindt. Meer lezen over de update van Mekies over Hadjar? Klik hier.
FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"
De FIA heeft zich stevig uitgesproken tegen de online haat die na de F1 Dutch Grand Prix is ontstaan richting de stewards. De aanleiding voor het statement is een felle uithaal van Sean Summers, de marketingdirecteur van Mercado Libre, die op sociale media uithaalde naar de FIA na de straffen voor Alpine-coureur Franco Colapinto. Summers nam de beslissingen van de stewards niet in dank af en uitte zijn frustraties openlijk op X (voormalig Twitter). "De FIA-stewards helpen de integriteit van de Formule 1 om zeep", zo schreef de topman van het Latijns-Amerikaanse miljardenbedrijf. "Dit seizoen bewijzen ze verschrikkelijk te zijn en beïnvloeden ze de raceresultaten. Incompetentie? Oneerlijkheid? Allebei? Er is iets ernstig mis met de cultuur van die organisatie." Meer lezen over het statement van de FIA? Klik hier.
Hamilton trekt boetekleed aan na Zandvoort: "Niet de beste versie van mezelf"
Lewis Hamilton heeft via social media het boetekleed aangetrokken na zijn uitingen van frustratie tijdens de F1 Dutch Grand Prix. De Ferrari-coureur liet zich over de boardradio meermaals kritisch uit richting zijn team, maar erkent nu dat hij zich in het heetst van de strijd te veel liet meeslepen. "Ik heb een aantal van mijn opmerkingen op de boardradio en tv teruggeluisterd. In het heetst van de strijd kan er frustratie naar boven komen, vooral als je er net zo veel om geeft als ik", schreef hij. "Maar dat was niet de beste versie van mezelf. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor en ik zal beter mijn best doen." Meer lezen over de verontschuldigingen van Hamilton? Klik hier.
'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'
Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor stelt dat Max Verstappen zijn hernieuwde machtspositie bij Red Bull Racing moet aanwenden om zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase binnenboord te houden. In een analyse bij Cameron CC bespreekt Windsor de recente contractverlenging van de viervoudig wereldkampioen en de vraag hoeveel invloed de Nederlander daadwerkelijk kan uitoefenen op het personeelsbeleid in Milton Keynes. Meer lezen over de gedachten van Windsor? Klik hier.
'Russell duidelijk de tweede coureur bij Mercedes na Dutch GP' | GPFans Raceteam
eorge Russell kreeg in Zandvoort te horen dat hij de tweede plaats af moest staan aan teammaat Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur zei zelf na afloop dat het een logische beslissing was. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher het opmerkelijke moment. Volgens Kissing is het namelijk inmiddels duidelijk wie de tweede coureur is bij de Duitse grootmacht. Meer lezen? Klik hier.
Beluister de volledige podcast hieronder.
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