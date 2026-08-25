Mercedes onthult geldproblemen en ziet McLaren het momentum pakken | GPFans Special
Mercedes onthult geldproblemen en ziet McLaren het momentum pakken | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
Daar waar het team van Mercedes het seizoen nog sterk begon, zijn de laatste twee overwinningen door het team van McLaren geboekt. Toto Wolff wijst naar de budgetcap en begint zich toch wel een beetje zorgen te maken. In deze GPFans Special duiken we in de titelstrijd die mogelijk nog een andere wending kan gaan krijgen. Bekijk de nieuwe video hieronder.
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