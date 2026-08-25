Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'
Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'Maak ons je Google-favoriet
Pierre Gasly heeft na afloop van de Grand Prix van Nederland fel uitgehaald naar concurrent Racing Bulls. De Franse coureur van Alpine is ervan overtuigd dat de Italiaanse renstal doelbewust zijn race heeft gedwarsboomd door middel van vooropgezette teamtactieken, puur om puntenverlies in het constructeurskampioenschap te forceren.
De frustratie bij Gasly zit diep na een hectische middag op Circuit Zandvoort, waar hij na een veelbelovende start uiteindelijk buiten de punten als tiende over de finishlijn kwam, vlak achter Fernando Alonso in de Aston Martin. Gasly begon de hoofdrace vanaf de elfde positie en wist na een sterke openingsfase meteen op te klimmen naar de achtste plaats, nadat hij op zaterdag in de sprintrace ook al als achtste was geëindigd. Na zijn eerste pitstop liep zijn race echter volledig in het honderd toen hij vast kwam te zitten achter Arvid Lindblad.
Gasly haalt uit: 'Ze hebben onze race verpest'
Lindblad reed op dat moment met een openstaande drive-through penalty wegens een overtreding onder een gele vlag, waardoor de Britse rookie kansloos was voor een goed resultaat. In plaats van direct zijn straf in te lossen, bleef Lindblad doorrijden en hield hij Gasly lange tijd achter zich.. Toen de gefrustreerde Fransman buitenom probeerde te gaan in bocht 11, verremde hij zich en verloor hij een positie aan Nico Hülkenberg. Kort daarna sloot ook Yuki Tsunoda aan, die Gasly in bocht 7 passeerde en vervolgens door Lindblad zonder enige tegenstand voorbij werd gelaten.
Gasly hield zich na de finish dan ook allerminst in tegenover de aanwezige media. "VCARB heeft onze race in het middengedeelte verpest door een teamspel voor het kampioenschap te spelen, en dat deden ze goed," foeterde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik bedoel, ik verloor hierdoor gewoon een positie aan Nico en Tsunoda en ik weet niet hoeveel seconden aan racetijd. Gefeliciteerd aan hen, en ik kan niet wachten om weer tegen ze te racen."
Waarschuwing richting de concurrentie
Na zijn tweede bandenwissel had Gasly nog eens tien ronden nodig om Tsunoda weer te passeren, waardoor een puntenfinish definitief uit zicht verdween. De Fransman wees naar het karakter van de Nederlandse omloop, maar deelde tegelijkertijd een duidelijke waarschuwing uit aan het adres van zijn voormalige werkgever. "Het is gewoon frustrerend, maar het is Zandvoort. Je kunt hier nauwelijks inhalen, al gaat dat op de komende circuits veranderen," benadrukte hij strijdlustig. "Het goede nieuws is dat ik een goed geheugen heb, dus ik ga ervoor zorgen dat wij aan het einde van het jaar lachen."
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