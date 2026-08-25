McLaren is met een dubbele intentie naar het FIA International Court of Appeal gestapt. Andrea Stella wil opheldering over het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly na de Grand Prix van Monaco. De teambaas stelt dat het proces rondom de besluitvorming de eerlijkheid van de Formule 1 aantast én dat zijn eigen renstal bovendien kostbare WK-punten is misgelopen.

Deze dinsdag vindt in Parijs achter gesloten deuren de hoorzitting plaats over de veelbesproken strafkwestie. Gasly ontving in het prinsdom aanvankelijk twee tijdstraffen van vijf seconden voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, maar kreeg zijn derde plaats later terug. Uit nieuw bewijsmateriaal van Alpine bleek dat de officiële tijdwaarneming een onjuiste afstand hanteerde, waardoor de berekende snelheid van de coureur onnauwkeurig was. McLaren en Red Bull Racing tekenden beroep aan tegen het intrekken van deze straffen, aangezien onder andere Oscar Piastri deze wel heeft moeten incasseren. Omdat Gasly werd teruggezet van P7 naar P3, raakten Isack Hadjar en Red Bull hun podium kwijt.

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Zorgen om eerlijkheid

Stella benadrukt dat het om meer gaat dan enkel eigen gewin. "We gaan naar de hoorzitting bij het International Court of Appeal met, als je wilt, een dubbele intentie", legt aldus de Umbriër tegenover Sky Sports F1. "De eerste intentie is algemener dan het belang van McLaren. Wij denken dat het proces dat na de race in Monaco heeft plaatsgevonden, moet worden herzien, vanwege de eerlijkheid voor alle deelnemers. Het feit dat de straf is ingetrokken, brengt een aantal ernstige zorgen met zich mee. We willen de gelegenheid van het International Court of Appeal aangrijpen voor een verduidelijking van dit aspect." Hoewel de berekening van de pit limiter een technisch verhaal is, draait het primair om het principe. "Er speelt natuurlijk meer in deze zaak. Je kunt ingaan op de technische aspecten van hoe de pit limiter is berekend, maar voor mij gaat het op een hoger niveau meer om de eerlijkheid en het principe dat moet worden opgehelderd, en mogelijk hersteld, omdat ik denk dat wat er is gebeurd aanzienlijke zorgen baart."

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Benadeeld in het kampioenschap

Naast de principiële kwestie wijst de topman ook op de directe gevolgen voor de stand in het constructeurskampioenschap, waarin McLaren momenteel de derde plaats bezet met 263 punten. "Het tweede aspect is het belang van McLaren zelf. We hebben niet alleen te maken met deze zorgen, maar we zijn ook materieel benadeeld doordat we een straf hebben ingelost waartegen geen beroep mogelijk is. Dit heeft ons zelfs punten gekost in het kampioenschap." McLaren hoopt dan ook dat de zitting in de Franse hoofdstad duidelijkheid verschaft. "Er is dus, denk ik, een algemeen belang voor de Formule 1, de sport zelf en de integriteit ervan, en er is een materieel belang voor McLaren wat betreft de impact op ons kampioenschap. Dat zijn de twee perspectieven die we willen nastreven en waarvoor we opheldering zoeken bij het International Court of Appeal."