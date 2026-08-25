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Russell and Norris after race at Zandvoort

Russell onthult waarom McLaren het te kloppen team is: 'Hierin is Norris een specialist'

Russell and Norris after race at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Russell onthult waarom McLaren het te kloppen team is: 'Hierin is Norris een specialist'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Als we George Russell moeten geloven, dan is McLaren momenteel het te kloppen team in de Formule 1. Hij blikt vooruit op de naderende Grand Prix van Italië op Monza en stelt dat de formatie uit Woking, en met name Lando Norris, over de beste papieren beschikt. De Britse renstal wist de afgelopen twee races in Hongarije en Nederland op dominante wijze te winnen.

De recente successen van McLaren komen niet uit de lucht vallen. De MCL40-bolide heeft zich dit seizoen ontpopt tot een specialist op circuits waar bandenslijtage een grote rol speelt. Tijdens de race op Circuit Zandvoort demonstreerde Norris zijn kwaliteiten door een meesterklasse in bandenmanagement af te leveren op de harde compound, waarmee hij Mercedes-koploper Andrea Kimi Antonelli met ruim elf seconden versloeg. Russell moest het doen met de derde stek op zestien seconden achterstand.

Lastig te voorspellen na Ferrari-upgrade

Hoewel Mercedes het constructeurskampioenschap ruim leidt, tempert Russell de verwachtingen voor het raceweekend dat begin september op het programma staat. "Ik denk dat we daar iets competitiever zullen zijn", voorspelt hij over zijn eigen Mercedes-team tegenover GPFans. "Ik geloof echter dat Ferrari met een motorupgrade komt, en de waarheid is dat we het gewoon niet weten", aldus de coureur die momenteel op gelijke hoogte staat met Lewis Hamilton in de tussenstand. Ferrari introduceert voor de thuisrace een nieuwe 'ADUO2'-specificatie van de krachtbron, die naar schatting tien tot vijftien pk extra moet opleveren.

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McLaren het te kloppen team

Ondanks de dreiging van Ferrari kijkt Russell vooral naar de concurrentie van McLaren. "Maar ik geloof wel dat deze circuits met hoge bandenslijtage McLaren heel erg goed liggen, en vooral Lando. Hij is altijd al een beetje een specialist geweest in die omstandigheden. Dat zagen we vorig jaar ook". Hij verwacht dan ook een zware dobber aan zijn landgenoot in Italië. "Monza is misschien net even anders, maar ik denk dat zij op dit moment het te kloppen team zijn." Norris staat momenteel vierde in het kampioenschap, maar heeft met zijn recente twee zeges op rij het gat naar de top verkleind. Met de 'Temple of Speed' in het vooruitzicht lijkt de strijd vooraan het veld onverminderd spannend te blijven.

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