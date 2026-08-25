Red Bull geeft update over geblesseerde Hadjar richting GP Italië

Laurent Mekies hoopt dat Isack Hadjar tijdens de komende F1 Grand Prix van Italië weer achter het stuur kan kruipen. De teamgenoot van Max Verstappen moest de Dutch Grand Prix aan zich voorbij laten gaan als gevolg van een polsblessure. Liam Lawson nam op Circuit Zandvoort de honneurs voor hem waar bij de hoofdmacht, terwijl Yuki Tsunoda op zijn beurt het vrijgekomen stoeltje bij Racing Bulls invulde.

Hadjar liep tijdens de zomerstop een haarscheurtje in zijn linkerpols op tijdens een bokstraining. Hierdoor besloot het team geen onnodig risico met de Frans-Algerijnse coureur te nemen voor de Dutch Grand Prix. Lawson, die normaal gesproken voor het zusterteam uitkomt, werd doorgeschoven naar het hoofdteam om naast Verstappen te rijden. In tegenstelling tot de thuisheld kende de Nieuw-Zeelander wel een sterk weekend en eindigde de race als zevende. Tsunoda keerde eenmalig terug bij Racing Bulls en sloot de wedstrijd af op de elfde plaats.

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Mikken op Monza

Binnen de gelederen van Red Bull wordt er momenteel alles aan gedaan om de nummer acht van het kampioenschap tijdig fit te krijgen voor de race op Monza, die begin september op de kalender staat. Mekies stelt dat een rentree op het Italiaanse circuit de absolute prioriteit heeft voor de renstal. "We zullen er hard aan werken om hem in Monza terug te hebben. Dat is het doel", aldus de teambaas tegenover Sky Sports F1, vooruitblikkend op de race die over iets minder dan twee weken plaatsvindt.

Hoewel de geblesseerde coureur in Zandvoort wel in de paddock aanwezig was, bestaan er nog wel de nodige zorgen over de fysieke belasting die het snelle circuit in Italië met zich meebrengt. Mekies benadrukt echter dat Hadjar er zelf alles aan doet om zijn rentree te bespoedigen. "We zijn geen artsen, maar we zijn ermee bezig en Isack is zeer gedisciplineerd om ervoor te zorgen dat we de maximale kans hebben om hem in Monza terug te hebben."

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Tsunoda staat opnieuw klaar

Mocht Hadjar niet op tijd groen licht krijgen van de medische staf, dan staat Lawson klaar om opnieuw in te stappen bij het hoofdteam. Als het herstel wel volgens plan verloopt, neemt hij gewoon weer zijn vaste plek in bij Racing Bulls, waar hij een duo vormt met de Britse rookie Arvid Lindblad. Tsunoda zal in dat geval zijn rol als test- en reservecoureur weer oppakken. De Japanner heeft verder geen andere bezigheden en dus zullen de twee Red Bull-formaties dezelfde rijdersbezetting hebben, mocht Hadjar niet fit genoeg zijn voor Monza.