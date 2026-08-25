Olav Mol, Jan Lammers en Richard Verschoor vinden dat de stewards een grote fout hebben gemaakt door Arvid Lindblad en Franco Colapinto zwaar te straffen tijdens de F1 Dutch Grand Prix. Het drietal van het Race Café op Ziggo Sport vindt de sancties voor het inhalen onder gele vlaggen onbegrijpelijk en spreken van een schandalige beslissing.

Tijdens de voorlopig laatste Formule 1-race op het Circuit Zandvoort ontstond in de openingsronde een chaotische situatie door een forse crash van Max Verstappen in de Arie Luyendykbocht. In de daaropvolgende gele vlag-situatie haalde Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad per ongeluk Pierre Gasly in, terwijl Alpine-coureur Franco Colapinto voorbijging aan de vertragende Yuki Tsunoda. Ondanks dat ze al in het baanvak reden waarin Verstappen was gecrasht, toen de inhaalpoging werd gedaan, kregen ze hiervoor ieder een zware drive-through penalty en twee strafpunten op hun licentie opgelegd door de stewards.

Artikel gaat verder onder video

Mol en Lammers zien schandalige beslissing

Aan De Stamtafel van het Ziggo Sport-programma stelt Mol dat de coureurs in deze specifieke context geen blaam treft. De bekende commentator wijst erop dat de ingehaalde coureurs simpelweg abrupt van hun gas gingen, waardoor de achterliggers er eigenlijk automatisch voorbij schoten. "Het is niet een geval van: 'Ha, ik ga lekker even Yuki Tsunoda voorbij'. Nee, Yuki Tsunoda moest afremmen. Dit is echt een schandalige beslissing." Mol vindt niet dat je bestraft moet worden, als de ene coureur plotseling afremt om een crashende auto te ontwijken en de ander er vervolgens aan voorbij gaat. Lammers sluit zich daar volledig bij aan. "Dit is weer zoiets waar men gewoon volgens de letter van de wet gaat handelen en niet volgens de geest", oordeelt hij over de starre houding van de FIA.

Related image

Verschoor wijst naar instinct

Verschoor, de voormalig Formule 2-coureur die tegenwoordig in de European Le Mans Series te vinden is, bekijkt het incident vooral vanuit het perspectief van de jonge coureur en hun natuurlijke instincten. Hij benadrukt dat het in zo'n fractie van een seconde een reflex is om door te rijden wanneer de auto voor je plotseling snelheid verliest. "Als je in zo'n situatie zit, dat is ook weer split second, maar vanuit het karten en vanuit de jongere formuleklasses is het ook niet zo dat die gasten leren om dan te gaan liften. Je probeert nog even wat mee te pakken wat je mee kan pakken."