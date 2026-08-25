'Russell duidelijk de tweede coureur bij Mercedes na Dutch GP' | GPFans Raceteam
'Russell duidelijk de tweede coureur bij Mercedes na Dutch GP' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
George Russell kreeg in Zandvoort te horen dat hij de tweede plaats af moest staan aan teammaat Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur zei zelf na afloop dat het een logische beslissing was. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher het opmerkelijke moment.
Na een spannende laatste editie van de Dutch Grand Prix was het uiteindelijk Lando Norris die er met de overwinning vandoor ging. Maar achter de McLaren-coureur werd er tot de laatste ronde om de knikkers gevochten. Russell lag op een gegeven moment tweede, met Antonelli in zijn kielzog. De Brit kreeg over de boordradio de opdracht de tweede plaats aan de jonge Italiaan af te staan. Een pijnlijk moment voor Russell met het oog op de strijd om het wereldkampioenschap, maar volgens hemzelf was het een logische beslissing. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc kwam immers aanstormen in de auto's van Ferrari.
Russell duidelijk de tweede coureur van Mercedes
"We weten nu wie de eerste en tweede coureur is bij het team van Mercedes", snijdt Kissing het onderwerp aan. Bolscher haakt in: "Ik denk dat als je ziet hoe snel Antonelli wegreed bij Russell en hoe snel Hamilton en Leclerc bij Russell aansloten, dat dit wel een logische beslissing was. Teambaas Toto Wolff zei na afloop dat als de situatie andersom was geweest, ze dit ook zo hadden gedaan, en dat geloof ik in deze wel." Kissing: "Ja tuurlijk, maar dat gebeurt niet. Het gebeurt weer bij Russell en niet bij die tiener."
Leclerc luistert niet naar teamorders Ferrari
Bolscher gaat vervolgens in op de teamorders bij Ferrari. Daar werd Leclerc naar binnengeroepen, zodat hij Hamilton niet langer op zou houden, maar de Monegask weigerde twee ronden lang te luisteren: "Dat heeft Hamilton echt twee of drie seconden gekost", klinkt het. "En vervolgens liet Ferrari hem ook heel lang bungelen op oude banden. Dat was toch wel weer een ouderwetse, geen goede uitvoering van Ferrari." Bekijk de volledige podcast hieronder.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell onthult waarom McLaren het te kloppen team is: 'Hierin is Norris een specialist'
- Vandaag 10:11
- 2
Mercedes geeft geldproblemen toe, Mekies gaat in op stap achteruit met Verstappen | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Russell over einde aan Verstappen naar Mercedes-soap: "Verhalen ontstaan in de pers"
- 23 augustus 2026 09:22
- 6
Mercedes onthult geldproblemen en ziet McLaren het momentum pakken | GPFans Special
- 33 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende
Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed
Net binnen
Mercedes onthult geldproblemen en ziet McLaren het momentum pakken | GPFans Special
- 33 minuten geleden
Stella oneens met uitspraken Verstappen: "Dat maakt het lastiger"
- 1 uur geleden
- 1
'Russell duidelijk de tweede coureur bij Mercedes na Dutch GP' | GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
- 1
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 3 uur geleden
- 1
Piastri baalt na deceptie in Dutch GP: 'Daarna werd het een puinhoop'
- 3 uur geleden
Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'
- Vandaag 16:29
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- Vandaag 08:02
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus
Verstappen wijst eerste verzoek Antonelli af: 'Moet me van Max eerst op dit jaar focussen'
- 5 augustus