George Russell kreeg in Zandvoort te horen dat hij de tweede plaats af moest staan aan teammaat Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur zei zelf na afloop dat het een logische beslissing was. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher het opmerkelijke moment.

Na een spannende laatste editie van de Dutch Grand Prix was het uiteindelijk Lando Norris die er met de overwinning vandoor ging. Maar achter de McLaren-coureur werd er tot de laatste ronde om de knikkers gevochten. Russell lag op een gegeven moment tweede, met Antonelli in zijn kielzog. De Brit kreeg over de boordradio de opdracht de tweede plaats aan de jonge Italiaan af te staan. Een pijnlijk moment voor Russell met het oog op de strijd om het wereldkampioenschap, maar volgens hemzelf was het een logische beslissing. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc kwam immers aanstormen in de auto's van Ferrari.

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Russell duidelijk de tweede coureur van Mercedes

"We weten nu wie de eerste en tweede coureur is bij het team van Mercedes", snijdt Kissing het onderwerp aan. Bolscher haakt in: "Ik denk dat als je ziet hoe snel Antonelli wegreed bij Russell en hoe snel Hamilton en Leclerc bij Russell aansloten, dat dit wel een logische beslissing was. Teambaas Toto Wolff zei na afloop dat als de situatie andersom was geweest, ze dit ook zo hadden gedaan, en dat geloof ik in deze wel." Kissing: "Ja tuurlijk, maar dat gebeurt niet. Het gebeurt weer bij Russell en niet bij die tiener."

Leclerc luistert niet naar teamorders Ferrari

Bolscher gaat vervolgens in op de teamorders bij Ferrari. Daar werd Leclerc naar binnengeroepen, zodat hij Hamilton niet langer op zou houden, maar de Monegask weigerde twee ronden lang te luisteren: "Dat heeft Hamilton echt twee of drie seconden gekost", klinkt het. "En vervolgens liet Ferrari hem ook heel lang bungelen op oude banden. Dat was toch wel weer een ouderwetse, geen goede uitvoering van Ferrari." Bekijk de volledige podcast hieronder.

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