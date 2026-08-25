McLaren-teambaas Andrea Stella heeft fel gereageerd op uitlatingen van Max Verstappen over de Formule 1-bolides van 2026. Waar de viervoudig wereldkampioen stelde dat het met de huidige generatie wagens makkelijker is geworden om in te stappen en de absolute limiet te bereiken, schetst de Italiaanse topman juist een compleet ander beeld. Volgens Stella zijn de wagens juist extreem onvoorspelbaar en technisch uiterst veeleisend voor de coureurs.

De discussie over het niveauverschil en de complexiteit van de bolides ontstond tijdens het raceweekend in Zandvoort. Bij Red Bull Racing moest de geblesseerde Isack Hadjar, die kampte met een polsbreuk, noodgedwongen toekijken. Hierdoor werd Liam Lawson tijdelijk gepromoveerd naar het hoofdteam naast Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda op zijn beurt inviel bij Racing Bulls. Lawson wist zich tijdens de kwalificatie direct binnen een tiende van Verstappen te nestelen, wat de Nederlander deed concluderen dat het huidige reglement de onderlinge verschillen tussen coureurs verkleint.

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Verstappen ziet niveauverschil verdwijnen door techniek

Volgens Verstappen zorgt het huidige reglement ervoor dat de pure kwaliteiten van de coureur op zaterdag minder de doorslag geven. De Limburger beargumenteerde dat systemen zoals batterijmanagement en energiestromen het rijgedrag dusdanig beïnvloeden dat de marges tussen teamgenoten automatisch veel kleiner uitvallen. Doordat de bolides op bepaalde delen van het circuit vermogen verliezen door een lege accu, zou de limiet van het materiaal eenvoudiger te bereiken zijn voor nieuwkomers of invallers.

Stella countert: "Achterstand kan meteen flink oplopen"

Stella kan zich totaal niet vinden in de lezing van de Red Bull-coureur en weerspreekt dat de 2026-bolides eenvoudiger te besturen zijn.De teambaas van McLaren baseert zich daarbij op de data en ervaringen van Lando Norris en Oscar Piastri."Deze auto's worden door onze coureurs, en ik weet niet hoe dat bij anderen zit, omschreven als lastig te besturen," verklaarde Stella stellig in Zandvoort."We zagen vorig jaar veel minder onderling verschil tussen de twee coureurs. Dit jaar geldt: wanneer een coureur het even niet heeft, kan de achterstand meteen flink oplopen."

Technische valkuilen op rechte stukken en in de bochten

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, ging de Italiaanse ingenieur dieper in op de specifieke karakteristieken van de huidige Formule 1-wagens. "Het zijn om meerdere redenen moeilijke auto's om mee te rijden," legde Stella uit. "Aan het begin van het seizoen zaten de problemen zowel in de bochten (lage grip, minder neerwaartse druk, kleinere banden) als op de rechte stukken (wisselvallig vermogen van de nieuwe motor)."

Volgens Stella leidt met name de hybride aandrijflijn tot onvoorspelbaar en grillig gedrag, wat coureurs juist dwingt om constant op hun hoede te zijn. "Het kon gebeuren dat je zomaar te maken kreeg met superclipping voor het remmen, waardoor je je rempunt kwijtraakte. Of het frustrerende gegeven dat je op hoge snelheid vroeg op het gas gaat, om daarna verderop vermogen te verliezen. Er waren dus meerdere factoren die het besturen van de auto dit jaar lastiger maakten," besloot de McLaren-voorman.

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