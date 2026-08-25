close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Stella

Stella oneens met uitspraken Verstappen: "Dat maakt het lastiger"

Verstappen and Stella — Foto: © IMAGO
1 reactie

Stella oneens met uitspraken Verstappen: "Dat maakt het lastiger"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft fel gereageerd op uitlatingen van Max Verstappen over de Formule 1-bolides van 2026. Waar de viervoudig wereldkampioen stelde dat het met de huidige generatie wagens makkelijker is geworden om in te stappen en de absolute limiet te bereiken, schetst de Italiaanse topman juist een compleet ander beeld. Volgens Stella zijn de wagens juist extreem onvoorspelbaar en technisch uiterst veeleisend voor de coureurs.

De discussie over het niveauverschil en de complexiteit van de bolides ontstond tijdens het raceweekend in Zandvoort. Bij Red Bull Racing moest de geblesseerde Isack Hadjar, die kampte met een polsbreuk, noodgedwongen toekijken. Hierdoor werd Liam Lawson tijdelijk gepromoveerd naar het hoofdteam naast Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda op zijn beurt inviel bij Racing Bulls. Lawson wist zich tijdens de kwalificatie direct binnen een tiende van Verstappen te nestelen, wat de Nederlander deed concluderen dat het huidige reglement de onderlinge verschillen tussen coureurs verkleint.

Verstappen ziet niveauverschil verdwijnen door techniek

Volgens Verstappen zorgt het huidige reglement ervoor dat de pure kwaliteiten van de coureur op zaterdag minder de doorslag geven. De Limburger beargumenteerde dat systemen zoals batterijmanagement en energiestromen het rijgedrag dusdanig beïnvloeden dat de marges tussen teamgenoten automatisch veel kleiner uitvallen. Doordat de bolides op bepaalde delen van het circuit vermogen verliezen door een lege accu, zou de limiet van het materiaal eenvoudiger te bereiken zijn voor nieuwkomers of invallers.

Stella countert: "Achterstand kan meteen flink oplopen"

Stella kan zich totaal niet vinden in de lezing van de Red Bull-coureur en weerspreekt dat de 2026-bolides eenvoudiger te besturen zijn.De teambaas van McLaren baseert zich daarbij op de data en ervaringen van Lando Norris en Oscar Piastri."Deze auto's worden door onze coureurs, en ik weet niet hoe dat bij anderen zit, omschreven als lastig te besturen," verklaarde Stella stellig in Zandvoort."We zagen vorig jaar veel minder onderling verschil tussen de twee coureurs. Dit jaar geldt: wanneer een coureur het even niet heeft, kan de achterstand meteen flink oplopen."

Technische valkuilen op rechte stukken en in de bochten

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, ging de Italiaanse ingenieur dieper in op de specifieke karakteristieken van de huidige Formule 1-wagens. "Het zijn om meerdere redenen moeilijke auto's om mee te rijden," legde Stella uit. "Aan het begin van het seizoen zaten de problemen zowel in de bochten (lage grip, minder neerwaartse druk, kleinere banden) als op de rechte stukken (wisselvallig vermogen van de nieuwe motor)."

Volgens Stella leidt met name de hybride aandrijflijn tot onvoorspelbaar en grillig gedrag, wat coureurs juist dwingt om constant op hun hoede te zijn. "Het kon gebeuren dat je zomaar te maken kreeg met superclipping voor het remmen, waardoor je je rempunt kwijtraakte. Of het frustrerende gegeven dat je op hoge snelheid vroeg op het gas gaat, om daarna verderop vermogen te verliezen. Er waren dus meerdere factoren die het besturen van de auto dit jaar lastiger maakten," besloot de McLaren-voorman.

Gerelateerd

Max Verstappen Andrea Stella

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

  • Vandaag 08:02
  • 18
'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

  • Vandaag 15:44
  • 1
Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

  • Vandaag 15:03
Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

  • Vandaag 14:18
  • 1
McLaren verklaart waarom het in beroep gaat tegen FIA-besluit: 'We maken ons erg zorgen'

McLaren verklaart waarom het in beroep gaat tegen FIA-besluit: 'We maken ons erg zorgen'

  • Vandaag 13:32
Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit | F1 Shorts Live

Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit | F1 Shorts

  • Gisteren 21:14
  • 47

Net binnen

20:41
Special
Mercedes onthult geldproblemen en ziet McLaren het momentum pakken | GPFans Special
19:01
Podcast
'Russell duidelijk de tweede coureur bij Mercedes na Dutch GP' | GPFans Raceteam
18:04
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
17:15
Piastri baalt na deceptie in Dutch GP: 'Daarna werd het een puinhoop'
16:29
Gasly woedend op Racing Bulls na GP Nederland: 'Ze hebben mijn race verpest'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

Gisteren 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende F1 Kwalificatie

Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende

22 augustus 2026 17:00 6
Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed Sprint Dutch GP

Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed

22 augustus 2026 12:34 4
Ontdek het op Google Play
x