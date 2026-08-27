De uitslag van het gepubliceerde ADUO-onderzoek van de FIA heeft voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen gezorgd in de paddock. De internationale autosportbond heeft de verbrandingsmotor van Red Bull Ford aangewezen als de officiële benchmark, waardoor het team waar Max Verstappen voor uitkomt geen extra motorupgrades mag doorvoeren. Grote concurrent Mercedes mag dit echter wel, terwijl de Duitse renstal op de baan juist over het meest competitieve totaalpakket op het gebied van de power unit lijkt te beschikken.

De controverse draait volledig om de manier waarop de FIA de prestaties meet. Het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-mechanisme berekent een index die uitsluitend is gebaseerd op de verbrandingsmotor, ook wel de ICE genoemd. Het elektrische gedeelte van de aandrijflijn, het Energy Recovery System (ERS), wordt in deze meting volledig buiten beschouwing gelaten. Dit is opvallend, aangezien de vermogensverhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor tegenwoordig vrijwel fiftyfifty is. Red Bull Ford beschikt over een uitstekende verbrandingsmotor, maar komt juist op het elektrische vlak tekort.

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Bizarre reglementen benadelen Verstappen

Omdat de meting van de FIA alleen naar de verbrandingsmotor kijkt, is Red Bull Ford aangewezen als de norm en grijpt het team naast extra ontwikkelingsrechten. Het opvallende aan de huidige regelgeving is echter dat fabrikanten die onder de benchmark zitten, hun toegestane upgrades wel mogen gebruiken voor de elektrische motor, ondanks dat de ERS niet wordt gemeten. Mercedes noteerde in de eerste evaluatieperiode, die tot en met Canada liep, een achterstand van twee tot vier procent op de verbrandingsmotor van Red Bull. Hierdoor krijgt de formatie uit Brackley één extra motorhomologatie, zeventig uur extra testtijd en drie miljoen dollar extra budget toegewezen. Verstappen en zijn team krijgen deze voordelen niet, ondanks dat hun totale hybridepakket momenteel niet het meest competitieve op de grid is.

Overigens moeten we er wel bij vermelden dat de FIA wist dat de huidige manier van meten niet ideaal zou zijn en zelf had voorgesteld om de ADUO-regels aan te passen om de elektrische motor wél in acht te nemen. De motorfabrikanten, of in ieder geval vier van de vijf, stemden tegen en dus zitten we vast aan een kromme methode.

Mercedes voert geen upgrades door

Er klinken inmiddels geluiden dat Mercedes de mazen in de wet slim heeft uitgebuit met een strategisch trucje. Na de eerste evaluatieperiode introduceerden de Zilverpijlen opvallend genoeg geen grote hardware-upgrades voor de krachtbron en dus bleven Andrea Kimi Antonelli en George Russell, en natuurlijk ook de coureurs van McLaren, Alpine en Williams doorrijden met dezelfde specificatie power unit. Voor de race in Hongarije, het einde van de tweede evaluatieperiode, werden enkel softwarematige wijzigingen doorgevoerd. Omdat de fysieke onderdelen vrijwel hetzelfde bleven, werd dit nog altijd niet als een upgrade gezien. Hierdoor bleven de onderlinge verhoudingen stabiel en bleef Red Bull Ford ook na de tweede evaluatie de officiële benchmark.

Doordat Mercedes de hand op de knip hield, hebben zij Red Bull ook na de tweede evaluatie succesvol in de positie van benchmark gemanoeuvreerd, waardoor de Oostenrijkse renstal benadeeld blijft qua doorontwikkeling. Ondertussen leidt Mercedes beide kampioenschappen met een ruime voorsprong en behoudt de renstal het beste totaalpakket.

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Mercedes speelt spelletje met huidige motorreglementen

De tweede meetperiode zit er nu dus op en de derde evaluatie loopt van de afgelopen Dutch Grand Prix tot en met de Grand Prix van Singapore halverwege oktober. Red Bull Ford mag dus nog steeds geen upgrades doorvoeren, terwijl Ferrari, Audi en Honda twee extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgen voor de rest van 2026 en twee voor aanvang van 2027. Mercedes zal één keer mogen doorontwikkelen dit seizoen en één keer begin volgend jaar, omdat ze niet vier procent, maar twee tot vier procent zouden achterlopen op Red Bull Ford.

Omdat Mercedes nog steeds niet de beste verbrandingsmotor heeft, maar wel het beste totaalpakket qua power unit, kan de Duitse grootmacht het zich daarom nog steeds veroorloven om de M17-krachtbron geen verdere boost te geven. Hierdoor blijft Red Bull Ford de benchmark, terwijl Mercedes ontwikkelingsmogelijkheden verzameld voor wanneer het deze echt nodig gaat hebben. Is dit een slimme, strategische zet van Mercedes of zijn ze het nou echt vies aan het spelen? Hoe dan ook, het doel is duidelijk: proberen de beste power unit te behouden zonder de benchmark te worden op het gebied van de ICE.

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