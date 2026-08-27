Wolff blij dat Verstappen verlenging heeft getekend: "Silly season is nu officieel voorbij"
Wolff blij dat Verstappen verlenging heeft getekend: "Silly season is nu officieel voorbij"Maak ons je Google-favoriet
Mercedes-teambaas Toto Wolff is ergens toch ook wel blij dat Max Verstappen heeft bijgetekend bij Red Bull Racing. De Oostenrijker stelt dat het nu eindelijk weer over het racen kan gaan en wijst bij Sky Sports F1 naar zijn eigen rijdersduo.
Wolff heeft in het verleden diverse keren laten doorschemeren dat hij Verstappen graag eens in één van zijn auto's wil zien. Op GT3-vlak is dat gelukt, want de Nederlander komt met Verstappen Racing uit in één van de Duitse wagens. In de Formule 1 lijkt dat voorlopig niet te lukken, hoewel Wolff in 2014 zelf kamp-Verstappen geen zitje kon bieden. De afgelopen jaren zijn er diverse gesprekken tussen de twee partijen geweest, maar uiteindelijk kondigde Verstappen afgelopen weekend in Zandvoort zijn verlenging bij Red Bull aan, waardoor hij tot en met 2030 voor het team zal gaan uitkomen.
'Geen teleurstelling'
De geruchten over de toekomst van de Nederlander zijn met de bevestiging weer gaan liggen en Wolff is daar wel blij mee: "Silly season is nu officieel voorbij en iedereen kan zich weer volledig op het racen richten." Daarbij is hij niet teleurgesteld dat Verstappen bij Red Bull blijft. "Met Kimi en George hebben we de perfecte combinatie en de perfecte line-up, dus er is absoluut geen teleurstelling over hoe het nu is gelopen", aldus Wolff.
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