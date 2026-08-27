Tijdens het raceweekend in Zandvoort kondigde Max Verstappen aan dat hij zijn krabbel had gezet onder een contractverlenging bij Red Bull. De Nederlander heeft daarmee zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe leiding van het team en geeft bij Marca uitleg over de nieuwe verbintenis.

De afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Niet alleen het chagrijn over de zwakke seizoensstart was daarvoor de aanleiding, ook het gebrek aan progressie werd aangestipt. McLaren en Mercedes zouden volgens de wandelgangen de situatie in de gaten hebben gehouden, maar het is uiteindelijk een langer verblijf bij Red Bull geworden. Het Oostenrijkse team heeft met de Red Bull Ford-powerunit een krachtige motor gebouwd en de zwakke punten van de auto lijken momenteel vooral op aerodynamisch vlak te liggen.

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Red Bull-leiding speelt open kaart met Verstappen

Verstappen heeft uiteindelijk bijgetekend tot en met 2030. Bij het ondertekenen van het vorige contract waren nog veel kopstukken aanwezig die er vandaag niet meer zijn, zoals bijvoorbeeld Helmut Marko, maar ook Christian Horner. Verstappen legt bij het Spaanse medium uit dat ook de nieuwe leiding van het team open kaart speelt en dat dit een van de redenen is om te verlengen: "De waarheid is dat we open en transparante gesprekken hebben gevoerd. Ik kan goed overweg met Oliver [Mintzlaff, CEO] en alle andere leidinggevenden van Red Bull en ik ben blij dat ik hier onderdeel van ben."

Toekomst bij Red Bull

Daarbij komt de Nederlander ook uit in andere raceklassen en zijn de banden met Red Bull daarin ook sterk: "Het klopt dat ik de afgelopen maanden heb gesproken over de plannen en ideeën van het team voor de toekomst. Ze hebben die op een eerlijke en transparante manier met mij gedeeld en dat vind ik prettig. Ik vind het mooi wat ze willen bereiken en ik wil daar in de toekomst graag onderdeel van blijven", zo benadrukte Verstappen.

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