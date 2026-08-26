Tussen de F1 Grands Prix van Nederland en Italië hebben we weer genoeg te bespreken. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Red Bull Ford is door de FIA een ontwikkelingsverbod opgelegd. Na langdurig onderzoek via het ADUO-proces is namelijk besloten dat de motorleverancier waar onder andere Max Verstappen mee uitkomt, de krachtigste verbrandingsmotor heeft. De energiedrankfabrikant zal samen met Ford dus geen upgrades mogen uitvoeren, terwijl Mercedes en de andere motorleveranciers dat wel mogen. Het nieuws wordt er voor de viervoudig wereldkampioen niet veel beter op. Het wordt namelijk niet uitgesloten dat er gridstraffen aankomen die het gevolg zijn van de crash op Zandvoort. Verder klapt George Russell uit de school over Verstappen, lijkt Aston Martin Honda nu meer dan zat, is er meer bekend over de kalender van 2027, en gaat Lewis Hamilton waarschijnlijk langer door bij Ferrari.

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'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'

Volgens de mannen van VROOOOOM kunnen de gevolgen van de crash van Max Verstappen nog aanzienlijk zijn. Zo schat Rob Kamphues in dat de motor en de versnellingsbak er niet best uitzagen na de impact, hoewel Indy Dontje verwacht dat er geen nieuwe monocoque nodig is voor de RB22 van de Nederlander. Tom Coronel voegt ter plekke op het circuit toe dat de impact fors is en wijst naar de onderdelen: "Volgens mij is er meer stuk, want die auto is echt serieus plat. Maar dat kan gebeuren; bij Verstappen is het alles of niets." Lees hier het hele artikel over de schade aan de Red Bull van Max Verstappen.

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Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'

Nu George Russell geen concurrentie meer heeft van Max Verstappen, die afgelopen week zijn contractverlenging bij Red Bull aankondigde, doet de Engelsman een boekje open over de gesprekken van de viervoudig kampioen. "Het is eigenlijk alleen een onderwerp voor ons wanneer we hier tegenover jullie zitten in de pers en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er speelt. Voor Mercedes was het de afgelopen paar jaar altijd heel duidelijk wat de realiteit was", zo begint hij bij Sky Sports F1. Lees hier het hele artikel over George Russell die details over Max Verstappen onthuld.

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'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'

Volgens het Spaanse Sport is de frustratie bij Aston Martin over de Honda-power unit alleen maar aan het oplopen. De situatie zou zelfs zo ernstig zijn dat Lawrence Stroll al verkennende gesprekken heeft gevoerd met Mercedes over het afnemen van power units. "Het verhaal herhaalde zich opnieuw in Nederland en begint inmiddels geen toeval meer te lijken. [Toto] Wolff bezocht zondagochtend opnieuw de motorhome van Aston Martin, om precies te zijn enkele uren voor de race", zo luiden de geruchten. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Aston Martin en Honda.

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'F1 werkt aan noodplan voor 2027: China in beeld als nieuwe seizoensopener'

De Formule 1 heeft een concreet noodscenario klaarliggen voor de start van het seizoen 2027, waarbij de Grand Prix van China naar voren is geschoven als mogelijke seizoensopener, zo meldt The Race. Vanwege de aanhoudende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten houdt de koningsklasse momenteel de vinger aan de pols. Dat heeft de FOM doen besluiten om de publicatie van de officiële kalender uit te stellen tot het najaar. Om een bijzondere reden is het niet Australië die de eerste race zal kunnen organiseren volgend seizoen. Lees hier het hele artikel over de Formule 1-kalender van 2027.

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FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

De FIA heeft de resultaten gepresenteerd van de eerste en tweede evaluatieperiode van het nieuwe ADUO-systeem. Het heeft aan onder andere GPFans laten weten dat motorleveranciers Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra ontwikkelingsmogelijkheden toegewezen hebben gekregen. Uit de data van de overkoepelende autosportbond blijkt dat de krachtbronnen van deze fabrikanten een prestatieachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de beste verbrandingsmotor, die van Red Bull Ford. Waar Max Verstappen dus geen upgrades zal ontvangen, kunnen onder andere Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris en Lewis Hamilton dat wel. Lees hier het hele artikel over de resultaten van het ADUO-onderzoek van de FIA.

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'Ferrari kondigt bij thuisrace op Monza groot nieuws aan over Hamilton'

Ferrari en Lewis Hamilton staan naar verluidt op het punt om hun huidige samenwerking te verlengen tot en met het seizoen van 2028. Formule 1-econoom Marc Limacher meldt dat er inmiddels een nieuw contract klaarligt voor de zevenvoudig wereldkampioen. De verwachting is dat de officiële bekendmaking van deze verbintenis zal plaatsvinden tijdens het komende raceweekend op het circuit van Monza. Lees hier het hele artikel over de belangrijke aankondiging van Ferrari en Lewis Hamilton.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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