'Verstappen moet deal tussen Red Bull-engineer Lambiase en McLaren blokkeren'
'Verstappen moet deal tussen Red Bull-engineer Lambiase en McLaren blokkeren'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor stelt dat Max Verstappen zijn hernieuwde machtspositie bij Red Bull Racing moet aanwenden om zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase binnenboord te houden. In een analyse bij Cameron CC bespreekt Windsor de recente contractverlenging van de viervoudig wereldkampioen en de vraag hoeveel invloed de Nederlander daadwerkelijk kan uitoefenen op het personeelsbeleid in Milton Keynes.
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