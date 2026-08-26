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Max Verstappen talks to GP at the Belgian GP

'Verstappen moet deal tussen Red Bull-engineer Lambiase en McLaren blokkeren'

'Verstappen moet deal tussen Red Bull-engineer Lambiase en McLaren blokkeren'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor stelt dat Max Verstappen zijn hernieuwde machtspositie bij Red Bull Racing moet aanwenden om zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase binnenboord te houden. In een analyse bij Cameron CC bespreekt Windsor de recente contractverlenging van de viervoudig wereldkampioen en de vraag hoeveel invloed de Nederlander daadwerkelijk kan uitoefenen op het personeelsbeleid in Milton Keynes.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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