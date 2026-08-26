Red Bull grapt over berucht tankstation-verhaal Verstappen: "We laten hem niet achter"
Red Bull grapt over berucht tankstation-verhaal Verstappen: "We laten hem niet achter"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull heeft op social media de lachers op de hand gekregen door een opvallende grap te maken over Jos Verstappen. In aanloop naar een unieke kartrace die Max Verstappen volgende maand op Silverstone zal afwerken, verwees de energiedrankfabrikant met een knipoog naar een beruchte incident tussen vader en zoon.
De aanleiding voor de grap was een video op het TikTok-account van Red Bull UK en het circuit van Silverstone, waarin Verstappen aankondigt dat hij het tegen honderd karts moet opnemen. Een volger reageerde onder de beelden met de vraag of dit de manier is waarop vader Jos vroeger de trainingen van zijn zoon aanpakte. Het officiële account van het Oostenrijkse merk kon het vervolgens niet laten om daar scherp op te reageren. "We gaan terug naar de basis", zo schreef het team. Daaraan werd tussen haakjes een opvallende belofte toegevoegd: "Alleen laten we Max deze keer niet achter bij het tankstation..."
Beruchte anekdote uit 2012
De reactie van Red Bull verwijst naar een inmiddels beroemd verhaal uit de kartperiode van de Limburger. Tijdens het wereldkampioenschap karten in het Italiaanse Sarno in 2012 gooide een jonge Verstappen zijn eigen glazen in door na een inhaalactie van een concurrent direct een mogelijk onbezonnen tegenaanval in te zetten, wat resulteerde in een vroege crash. Op de terugweg was vader Jos dusdanig woedend over deze onnodige fout, dat hij zijn zoon bij een tankstation uit het busje zette en daadwerkelijk wegreed. Hoewel het verhaal vaak wordt aangehaald als een bizar incident, heeft de voormalig Formule 1-coureur later genuanceerd dat hij wist dat moeder Sophie Kumpen er in een auto vlak achter reed om de tiener op te pikken. De ware straf zat volgens Jos in het feit dat hij vervolgens een week lang geen woord meer met zijn zoon wisselde om hem mentaal te harden.
Honderd tegenstanders op Silverstone
Het evenement waar de Instagram-post naar verwijst, is de zogeheten 'Max vs 100'-race die op woensdag 16 september plaatsvindt. Op een speciaal ontworpen kartcircuit op Silverstone, wat de nodige ruimte zal bieden voor de honderd rijders, zal Verstappen als honderdste en laatste starten, waarna hij binnen een vastgestelde tijd honderd amateurcoureurs, atleten en influencers moet zien in te halen. De inhaalrace is wereldwijd live te volgen via streamingdienst Disney+.
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