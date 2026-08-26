Het team van Ferrari is flink wat van plan voor de thuisrace in Italië volgende week. Autoracer meldt dat er namelijk een nieuwe versie van de powerunit wordt geïntroduceerd, waarmee minstens tien pk extra wordt verwacht.

De motorleveranciers mogen anno 2026 gericht updates uitbrengen, afhankelijk van hun positie in het zogenoemde Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem. Daarin had Red Bull Ford de sterkste verbrandingsmotor gebouwd en mocht het dus niet upgraden. Ferrari kon dat wel doen en wil in Italië flink gaan uitpakken.

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Extra vermogen

Momenteel worden de nieuwe krachtbronnen nog uitvoerig op de testbanken onder de loep genomen, maar naar verwachting zullen deze tijdens de Grand Prix van Italië in de wagens van Lewis Hamilton en Charles Leclerc worden geschroefd. De motor heeft een grotere turbine, maar ook een nieuwe compressor, met een aantal verbeteringen bij de hulpcomponenten. Het belangrijkste doel is om de efficiëntie van het motorblok te verbeteren en de turbo anders te benutten. Het zouden onderdelen zijn die niet alleen het vermogen wat opkrikken, maar ook de manier waarop de krachtbron werkt aanpassen. Daarnaast zou het een breder 'prestatievenster' moeten opleveren voor de engineers.

'Ferrari neemt afscheid van foefje met turbo'

De wat kleinere turbo was in de beginfase van het seizoen juist één van de wapens van het team. Daarmee kwam het namelijk sneller uit de startblokken dan de concurrentie. Toch lijkt dat voordeel de afgelopen wedstrijden wat te zijn weggevallen en zou de grotere turbine weer voordelen op moeten leveren op circuits op hoogte, zoals de race in Mexico-Stad.

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