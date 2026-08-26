Nu George Russell geen concurrentie meer heeft van Max Verstappen, die afgelopen week zijn contractverlenging bij Red Bull aankondigde, doet de Engelsman een boekje open over de gesprekken van de viervoudig kampioen.

Verstappen maakte afgelopen weekend in Zandvoort bekend dat hij tot en met 2030 bij Red Bull Racing zal rijden. Daarbij is er volgens de wandelgangen ook een flinke financiële verbetering afgedwongen. De Nederlander wilde simpelweg loyaal blijven en ook vader Jos heeft vertrouwen in het team en verwacht de komende jaren verbeteringen.

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McLaren en Mercedes gooiden snel de deur dicht

Toch zong de naam van Verstappen de afgelopen maanden rond bij McLaren en Mercedes. CEO Zak Brown van McLaren benadrukte echter dat hij tevreden was met zijn rijdersduo, al kon hij een viervoudig kampioen bij voorbaat nooit afwijzen. Ook Toto Wolff erkende tevreden te zijn met Kimi Antonelli en George Russell, maar liet ook weer in Zandvoort een deurtje open.

'Verstappen sprak met Mercedes, McLaren én Ferrari'

Bij Mercedes zou het zijn gegaan om het zitje van Russell, die bij Sky Sports F1 aangeeft dat hij zich eigenlijk nooit echt zorgen heeft gemaakt. "Het is eigenlijk alleen een onderwerp voor ons wanneer we hier tegenover jullie zitten in de pers en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er speelt. Voor Mercedes was het de afgelopen paar jaar altijd heel duidelijk wat de realiteit was", zo vertelt hij.

Daarbij stelt hij dat er ook gesprekken tussen het kamp-Verstappen en Ferrari hebben plaatsgevonden, maar dat dit simpelweg niet in de media is verschenen: "Misschien waren die gesprekken iets meer openbaar dan de gesprekken die zijn team voerde met McLaren, Ferrari of wie dan ook."

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