close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Max Verstappen, generic, 2025

Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'

George Russell, Max Verstappen, generic, 2025 — Foto: © IMAGO

Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Nu George Russell geen concurrentie meer heeft van Max Verstappen, die afgelopen week zijn contractverlenging bij Red Bull aankondigde, doet de Engelsman een boekje open over de gesprekken van de viervoudig kampioen.

Verstappen maakte afgelopen weekend in Zandvoort bekend dat hij tot en met 2030 bij Red Bull Racing zal rijden. Daarbij is er volgens de wandelgangen ook een flinke financiële verbetering afgedwongen. De Nederlander wilde simpelweg loyaal blijven en ook vader Jos heeft vertrouwen in het team en verwacht de komende jaren verbeteringen.

McLaren en Mercedes gooiden snel de deur dicht

Toch zong de naam van Verstappen de afgelopen maanden rond bij McLaren en Mercedes. CEO Zak Brown van McLaren benadrukte echter dat hij tevreden was met zijn rijdersduo, al kon hij een viervoudig kampioen bij voorbaat nooit afwijzen. Ook Toto Wolff erkende tevreden te zijn met Kimi Antonelli en George Russell, maar liet ook weer in Zandvoort een deurtje open.

'Verstappen sprak met Mercedes, McLaren én Ferrari'

Bij Mercedes zou het zijn gegaan om het zitje van Russell, die bij Sky Sports F1 aangeeft dat hij zich eigenlijk nooit echt zorgen heeft gemaakt. "Het is eigenlijk alleen een onderwerp voor ons wanneer we hier tegenover jullie zitten in de pers en jullie deze vragen willen stellen en willen begrijpen wat er speelt. Voor Mercedes was het de afgelopen paar jaar altijd heel duidelijk wat de realiteit was", zo vertelt hij.

Daarbij stelt hij dat er ook gesprekken tussen het kamp-Verstappen en Ferrari hebben plaatsgevonden, maar dat dit simpelweg niet in de media is verschenen: "Misschien waren die gesprekken iets meer openbaar dan de gesprekken die zijn team voerde met McLaren, Ferrari of wie dan ook."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Ferrari George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell over einde aan Verstappen naar Mercedes-soap: "Verhalen ontstaan in de pers"

Russell over einde aan Verstappen naar Mercedes-soap: "Verhalen ontstaan in de pers"

  • 23 augustus 2026 09:22
  • 6
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

  • 1 minuut geleden
'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'

'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'

  • 2 uur geleden
'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

  • Gisteren 15:44
  • 4
Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

Lammers zag Verstappen liever crashen dan kleurloos zevende finishen: "Veel spectaculairder"

  • Gisteren 14:18
  • 3
'Zieke Verstappen was net wat minder scherp dan normaal in Zandvoort' | GPFans Raceteam Podcast

'Zieke Verstappen was net wat minder scherp dan normaal in Zandvoort' | GPFans Raceteam

  • Vandaag 07:58
  • 3

Net binnen

12:46
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen
12:24
Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'
11:51
'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'
10:14
'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'
09:27
Generale repetitie op Madring loopt uit op grote chaos met 19 rode vlaggen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

Gisteren 21:44 1
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

24 augustus 2026 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende F1 Kwalificatie

Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende

22 augustus 2026 17:00 6
Ontdek het op Google Play
x