Red Bull Racing hoort nog vóór de Grand Prix van Italië of het team dit jaar extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt voor de Formule 1-motor. De FIA maakt naar verwachting deze week de resultaten bekend van de tweede meetperiode rondom de zogeheten ADUO-reglementen (Additional Development and Upgrade Opportunities), zo meldt The Race.

Eerder dit seizoen werd Red Bull compleet verrast toen de FIA oordeelde dat de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford de absolute maatstaf op de grid was. Tijdens de eerste meetperiode, die liep van de races in Australië tot en met Canada, bleek de verbrandingsmotor van het team meer dan twee procent voor te lopen op de rest van de fabrikanten. Daardoor kreeg Red Bull als enige geen recht op extra testuren op de dyno, extra budget of de mogelijkheid om een nieuwe specificatie te introduceren. Red Bull was het niet eens met die conclusie en diende een verzoek in voor een herziening, maar de autosportbond vond geen bewijs om het eerdere oordeel aan te passen.

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ADUO2 afgerond

Inmiddels is ook de tweede ADUO-periode, die liep van de Grand Prix van Monaco tot en met de race in Hongarije, afgerond. De uitkomst daarvan is belangrijk voor de plannen van Red Bull richting de winter. Als uit de data blijkt dat de formatie meer dan twee procent achterloopt op de concurrentie, mag er voor het einde van het jaar alsnog een upgrade worden doorgevoerd. Wordt de motor echter opnieuw als de beste beoordeeld, of zit het prestatieverschil binnen twee procent van naaste concurrent Mercedes, dan blijven de deuren voor extra ontwikkeling opnieuw stevig gesloten.

Systeem zorgt voor verdeeldheid binnen de paddock

Het ADUO-systeem, dat in het leven is geroepen om fabrikanten met een achterstand te helpen, zorgt inmiddels voor de nodige discussie. Binnen de sport wordt de krachtbron van Mercedes breed gezien als de beste van de grid, maar de reglementen kijken uitsluitend naar de prestaties van de interne verbrandingsmotor, de ICE. Juist op dat vlak is het pakket van Red Bull zeer competitief. Nikolas Tombazis, de single-seater director van de FIA, gaf voor de zomerstop al aan dat de huidige meetmethode mogelijk moet worden aangepast. "Onze meting is naar mijn mening zeer nauwkeurig gebleken", zo stelde Tombazis. Toch ziet de topman ook dat niet iedereen tevreden is met de huidige gang van zaken. "Heeft alles goed gewerkt? Nee, want uiteraard zijn mensen niet blij enzovoort. Dus moeten we nadenken over verbeteringen in de toekomst? Ja, dat zou ik wel zeggen", aldus de beleidsbepaler.

'Geen manipulatie om voordeeltje te krijgen'

Tombazis wees daarnaast de suggestie van de hand dat concurrerende teams het systeem zouden kunnen manipuleren door bewust langzamer te zijn en zo extra ontwikkelingsmogelijkheden te verzamelen. "Ik denk niet dat het handig voor je zou zijn om altijd onderaan te staan, alleen maar om meer kansen te blijven krijgen", verklaarde hij. "Wat is het nut van kansen als het er uiteindelijk niet om gaat dat je bovenaan staat? Ik denk dat het systeem werkt zoals het ontworpen is."

Toch ziet Tombazis ook nog ruimte voor verbetering. "Ik denk wel dat er wat zwakke punten zijn die we in de toekomst zeker moeten aanpakken, om het minder tijdrovend en minder controversieel te maken. We moeten in de toekomst zeker stappen zetten om het te verbeteren", zo sloot Tombazis af.

Mocht Red Bull na deze tweede meting opnieuw misgrijpen, dan volgt er nog één laatste kans tijdens de derde ADUO-periode. Die loopt van de Dutch Grand Prix tot de race in de Verenigde Staten.

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