Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'
Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi heeft Lewis Hamilton zich afgelopen weekend misdragen met zijn uitspraken over de boordradio. De Fransman vindt de klaagzangen van de zevenvoudig wereldkampioen ongepast en stelt dat Ferrari altijd respect verdient, ongeacht de situatie op de baan, zo laat de oud-coureur weten in zijn wekelijkse column voor de Italiaanse krant Corriere della Sera.
Tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort uitte Hamilton meerdere keren zijn frustratie over de tactische keuzes van de pitmuur. De Brit was ontevreden over de strategie en baalde ervan dat teamgenoot Charles Leclerc hem niet direct voorbij liet gaan. Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de streep, vlak achter de Mercedes van George Russell, terwijl Leclerc als vijfde eindigde. Na afloop van de race nam de coureur overigens wel gas terug. "Die boordradio's waren niet de beste versie van mezelf. Ik ben trots op Ferrari, we komen eraan", aldus de schuldbewuste rijder.
Respect voor Ferrari
Voor Alesi was de publieke verontschuldiging echter niet genoeg om het incident onbesproken te laten. In zijn terugblik op de race wijst hij de stercoureur nadrukkelijk terecht. "Ik vond de klachten van Hamilton over de boordradio en na de race misplaatst", schrijft de voormalig Ferrari-coureur. "Goed, Charles ging niet meteen aan de kant, maar ik denk niet dat het misgelopen podium daaraan lag. Lewis heeft een geweldige persoonlijkheid, hij is van grote waarde, maar wekt ook een zekere terughoudendheid op. Ik herinner onszelf, maar ook hem eraan dat Ferrari Ferrari is. Het team verdient respect. Ook als het niet onmiddellijk aan een verzoek voldoet", benadrukt Alesi.
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