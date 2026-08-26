De Formule 1 heeft een concreet noodscenario klaarliggen voor de start van het seizoen 2027, waarbij de Grand Prix van China naar voren is geschoven als mogelijke seizoensopener, zo meldt The Race. Vanwege de aanhoudende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten houdt de koningsklasse momenteel de vinger aan de pols. Dat heeft de FOM doen besluiten om de publicatie van de officiële kalender uit te stellen tot het najaar.

Het oorspronkelijke plan van de sport is om het nieuwe racejaar op 14 maart af te trappen in Bahrein, een week later gevolgd door een race in Saudi-Arabië. Mocht de situatie in de regio niet verbeteren, dan treedt het back-upplan in werking en reist het Formule 1-circus direct af naar Azië. In dat geval vormt het Shanghai International Circuit het decor voor de eerste race, direct gevolgd door de Grand Prix van Japan op Suzuka. Een logistieke omschakeling naar dit Aziatische blok wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid.

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Australië geen optie door verbouwingen

Hoewel het Albert Park Circuit in Melbourne in het verleden vaak fungeerde als seizoensopener, is een vervroegde start in Australië voor 2027 uitgesloten. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw pitgebouw van 280 miljoen dollar, dat pas voor het seizoen 2028 volledig opgeleverd zal zijn. Omdat de faciliteiten begin 2027 slechts gedeeltelijk gereed zijn en er gewerkt moet worden met tijdelijke constructies, kan de race niet naar voren worden gehaald en behoudt deze zijn voorlopige plek in april. Hierdoor valt de keuze voor een alternatieve start logischerwijs op China, waar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli eerder dit jaar nog zijn eerste Formule 1-zege boekte.

Ondanks de onzekerheid over de exacte invulling van de kalender, is het doel om volgend jaar wederom 24 raceweekenden te organiseren. F1-CEO Stefano Domenicali benadrukte onlangs dat de sport voorbereid is op verschillende scenario's. "We hebben verschillende plannen met verschillende opties klaarliggen die tegemoetkomen aan het feit dat we hoe dan ook het doel van 24 Grands Prix ook voor volgend jaar zullen behouden", aldus de Italiaan.

De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet alleen invloed op 2027, maar werpen ook hun schaduw vooruit op de slotfase van het huidige seizoen. Uiterlijk eind september wordt er een definitief besluit genomen over het doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, die momenteel gepland staan voor eind november en begin december. Hoewel de CEO onlangs aangaf dat het huidige schema vaststaat, ligt er ook voor dit jaar een noodplan klaar. "De kalender is bevestigd. Er zijn dus nog een paar tickets te verkopen in Abu Dhabi. Alles verloopt goed en we blijven gefocust op het afleveren van de kalender die we aan het begin van het jaar hebben beloofd", zo liet Domenicali weten. Mocht racen in het Midden-Oosten eind dit jaar toch onmogelijk blijken, dan wordt Imola naar voren geschoven als alternatieve seizoensfinale.

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