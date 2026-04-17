Herta during track walk in Melbourne

Overzicht rookies 2026: Herta zal Formule 1-debuut maken bij Grand Prix van Spanje

Herta during track walk in Melbourne — Foto: © IMAGO

Overzicht rookies 2026: Herta zal Formule 1-debuut maken bij Grand Prix van Spanje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Formule 1-teams zijn tijdens het seizoen 2026 opnieuw verplicht om rookies in te zetten. Om bij te kunnen houden welke formatie, welke jongeling tijdens welke Grand Prix inzet, zal dit overzicht van GPFans regelmatig geüpdatet worden.

Ook dit jaar moet iedere vaste coureur twee keer zijn zitje opgeven tijdens een vrije training op een vrijdag, zo stelt Artikel 1.7.3.c van het sportief reglement. Omdat Arvid Lindblad twee of minder Grands Prix had verreden, telde VT1 in Australië en China al als kansen voor een rookie en dus hoeft Racing Bulls dus eigenlijk maar twee keer een extra jongeling in te zetten. In Japan kwam de eerste rookie in actie en het was Jak Crawford bij Aston Martin. Vervolgens kondigde Cadillac aan dat Colton Herta alle vier de trainingen op zich zou nemen.

Overzicht

Hierbij het volledige overzicht van alles rookies die in 2026 in actie gaan komen.

TeamSessieGrand PrixCoureurIn de auto van...
MercedesEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








FerrariEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








McLarenEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








HaasEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








AlpineEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








Red BullEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








Racing BullsEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








AudiEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








WilliamsEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training








CadillacEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Spanje


Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta


Aston MartinEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Japan


Jak Crawford


Fernando Alonso


'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'

'Lambiase lekte transfernieuws zelf uit om druk op Red Bull Racing op te voeren'

  • Gisteren 12:59
Herbert ziet Aston Martin als kanshebber krabbel Verstappen: "Toevoegen aan het rijtje"

Herbert ziet Aston Martin als kanshebber krabbel Verstappen: "Toevoegen aan het rijtje"

  • Gisteren 06:59
Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

  • 9 minuten geleden
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

  • 1 uur geleden
Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

  • 1 uur geleden
  • 1
GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet Live

GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

  • 2 uur geleden
  • 2

