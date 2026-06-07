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Perez in Monaco

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

Perez in Monaco — Foto: © IMAGO
4 reacties

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Sergio Pérez leek in de F1 Grand Prix van Monaco geschiedenis te schrijven door het allereerste Formule 1-punt voor Cadillac binnen te slepen, maar de Mexicaan is dit resultaat door een tijdstraf van tien seconden weer kwijtgeraakt. De routinier stond bij de staande herstart niet correct in zijn startvak, waardoor hij in de einduitslag terugvalt van de tiende naar de vijftiende plaats. Door deze straf schuift Fernando Alonso op en pakt hij het laatste WK-punt namens Aston Martin.

Voor Pérez was het geen vlekkeloze race in de straten van Monte Carlo. De coureur van Cadillac kreeg bij de allereerste start van de wedstrijd ook al een zware straf aan zijn broek. Hij ontving toen een drive-through penalty, omdat hij zijn bolide in de verkeerde gridbox had geparkeerd. De voormalig Red Bull-rijder nam per abuis de startplek in van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan, die dit seizoen uitkomt voor het fabrieksteam van Audi, moest de race na problemen in de verkenningsronde vanuit de pitstraat aanvangen. Hierdoor was zijn plek op de grid leeg, wat Pérez in verwarring leek te brengen. Later in de wedstrijd, die werd gekenmerkt door een rode vlag na crashes van Aston Martin-coureur Lance Stroll en thuisheld Charles Leclerc, ging het bij de staande herstart opnieuw mis. De stewards bekeken videobeelden en data, waarna zij concludeerden dat Pérez artikel 5.11 van het sportief reglement had overtreden.

Pérez verliest uniek resultaat voor debuterend Cadillac

De wedstrijdleiding was onverbiddelijk na het bestuderen van het bewijsmateriaal en deelde een tijdstraf van tien seconden uit. "Videobeelden lieten duidelijk zien dat het rechter voorwiel van auto met startnummer 11 zich buiten het startvak bevond", zo luidt de officiële verklaring van de stewards. "De standaardstraf is toegepast", aldus het oordeel van de FIA. Doordat het veld in de slotfase van de door Kimi Antonelli gewonnen race dicht bij elkaar zat, had deze tijdstraf grote gevolgen voor de eindklassering van de Cadillac-coureur.

Waar het Amerikaanse team aanvankelijk dacht eindelijk van de hatelijke nul af te zijn in het constructeurskampioenschap, blijft de teller door de straf voorlopig op nul staan. De grote winnaar van het foutje van Pérez is Alonso. De Spanjaard schuift door de tijdstraf van zijn concurrent op naar de tiende positie. Hiermee pakt de Aston Martin-coureur toch nog een punt mee in een weekend waarin hij felle kritiek uitte op de huidige generatie Formule 1-auto's. Overigens heeft Pérez ook nog een reprimande gekregen voor het niet correct uitvoeren van de proefstart vóór de race.

Vind jij de 10 seconden straf voor het verkeerd staan in de startbox terecht?

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