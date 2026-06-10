Red Bull Racing zou woedend zijn over de uitkomst van de ADUO-analyse van de FIA en weigert zich neer te leggen bij de resultaten. De Oostenrijkse renstal vecht naar verluidt het besluit aan, waardoor de officiële publicatie van de motordata op zich laat wachten. Deze hadden tijdens de F1 Grand Prix van Monaco uit moeten komen.

De onvrede bij Red Bull komt voort uit de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem, dat is ontworpen om de prestaties van de verbrandingsmotoren voor 2026 te monitoren. Uit de metingen van de autosportbond is naar voren gekomen dat de krachtbron van Red Bull Powertrains-Ford momenteel de absolute maatstaf is. Omdat het team als referentiepunt wordt gezien, mogen zij geen extra prestatie-upgrades doorvoeren. Concurrenten met een achterstand krijgen die ontwikkelingsruimte wel om het gat te dichten. Bij de formatie uit Milton Keynes spreekt men van een oneerlijk systeem, omdat de FIA uitsluitend naar de verbrandingsmotor kijkt en het hybride gedeelte, waar Mercedes een voorsprong zou hebben, buiten beschouwing laat.

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Red Bull blokkeert publicatie ADUO-analyse

De analisten van het doorgaans goed geïnformeerde AutoRacer werpen meer licht op de vertraagde publicatie van de gegevens. Volgens het Italiaanse platform was het de bedoeling dat de cijfers al eerder naar buiten zouden komen. Red Bull is echter woedend, zo vertellen de analisten. De teams en motorfabrikanten hadden de ADUO-resultaten tussen afgelopen vrijdag en zaterdag verwacht. Uiteindelijk werden de fabrikanten tijdens het raceweekend in Monaco door de FIA op de hoogte gesteld van de bevindingen tijdens een bijeenkomst, waar de FIA deze resultaten aan hen communiceerde.

Na deze bijeenkomst in het prinsdom bleef het echter stil vanuit de internationale autosportbond. Red Bull en Ford zouden de conclusies van de analyse namelijk niet accepteren. "Ze moesten op maandag gecommuniceerd worden, maar zelfs nu zijn ze nog niet gecommuniceerd, omdat Red Bull dat oordeel niet accepteerde", aldus AutoRacer. Terwijl Red Bull de strijd aangaat met de FIA, geven de uitgelekte cijfers ook inzicht in de situatie bij de concurrentie. Waar de motor van Red Bull de referentie is, zou de krachtbron van Ferrari volgens de laatste data kampen met een achterstand van zes tot acht procent ten opzichte van de beste motor. Hierdoor heeft de Scuderia recht op meerdere grote homologatie-upgrades om dit vermogenstekort in de aanloop naar 2027 weg te werken.