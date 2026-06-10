FIA wijst naar eigen schuld F1-teams van versimpeld ADUO-reglement: 'Ze wilden dit zelf'
FIA wijst naar eigen schuld F1-teams van versimpeld ADUO-reglement: 'Ze wilden dit zelf'
Volgens de autosportbond FIA hebben de Formule 1-motorfabrikanten zelf een uitgebreider meetsysteem voor de nieuwe motorreglementen afgewezen. Doordat de huidige metingen sterk versimpeld zijn, wordt de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford momenteel als de beste aangewezen, tot grote woede van de Oostenrijkse renstal. Red Bull stelt namelijk dat dit in de werkelijkheid mogelijk helemaal niet het geval is.
De onvrede draait om het zogeheten ADUO-systeem, dat is ontworpen om grote prestatieverschillen tussen motorleveranciers te beperken. Bij de recente evaluatie, vlak na de Grand Prix van Canada en richting de wedstrijd in Monaco, werd uitsluitend gekeken naar de prestaties van de verbrandingsmotor. Hierbij is de DM01-krachtbron van Ford en Red Bull als de absolute maatstaf aangemerkt, wat betekent dat de formatie geen extra ontwikkelingsruimte krijgt toegewezen. Dit steekt het team enorm, zeker omdat concurrenten zoals kampioenschapsleider Mercedes en de huidige nummer twee Ferrari wel upgrades mogen doorvoeren, terwijl Red Bull momenteel slechts vierde staat bij de constructeurs.
Secundaire parameters die vermogen beïnvloeden tellen niet mee in ADUO-analyse
Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, benadrukt dat het meten van motorvermogen zeer complex is. "Het is heel duidelijk dat de pure prestatie van de motor in termen van pk's wordt beïnvloed door belangrijke, maar secundaire parameters, zoals de temperatuur van het plenum (een verdeelstuk in de turbine), de turbo of zelfs de uitlaatdruk. Er zijn verschillende parameters die de prestaties van de motor beïnvloeden", legt Griek uit.
De keuze om uitsluitend naar de verbrandingsmotor te kijken en de hybride-elementen buiten beschouwing te laten, is volgens de beleidsbepaler een bewuste versimpeling geweest. De FIA had de teams in het verleden namelijk de kans gegeven om een veel nauwkeurigere berekening te hanteren. "Wij hebben de motorleveranciers, ongeveer een jaar geleden, de mogelijkheid geboden om een ingewikkeldere formule te hanteren waarbij deze parameters ook op tafel werden gelegd. Toen waren ze er vrij stellig in dat ze dat niet wilden, dus op dit moment doen we het zonder correcties van deze aard en het reglement is duidelijk dat het alleen de kracht van de motoren pakt", aldus de topman tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com.
Red Bull accepteert FIA-resultaten niet
Het resultaat is dat Red Bull Ford Powertrains nu de prijs betaalt voor deze versimpelde regels. Of dat alle motorleveranciers tegen de eerdergenoemde oplossing van de FIA waren of dat het gaat om een meerderheid, maar dat Red Bull Ford zelf tegen was, is niet bekend. Omdat de krachtbron waarmee onder andere Max Verstappen uitkomt als de sterkste verbrandingsmotor op de grid wordt gezien, krijgen zij nul upgrades toegewezen. Fabrikanten met een achterstand van meer dan twee of vier procent, zoals Mercedes, Ferrari, Audi en Honda, krijgen daarentegen wel extra ontwikkelingsmogelijkheden. Red Bull weigert naar verluidt de officiële ranglijst te accepteren, meldde AutoRacer eerst, en de geruchten worden nu bijgestaan door de eveneens goed geïnformeerde Telegraaf. Dit is mede omdat de pure motorkracht zich op de baan nog niet direct vertaalt naar dominantie en de integratie met het hybridesysteem nog steeds een aandachtspunt is.
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