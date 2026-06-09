Newey geeft tekst en uitleg over afwezigheid: "We hebben onze tijd genomen"
Newey geeft tekst en uitleg over afwezigheid: "We hebben onze tijd genomen"
Adrian Newey meldde zich in Monaco weer in de paddock, nadat hij maandenlang afwezig was geweest. Er deden zelfs geruchten de ronde over een mogelijk ziekenhuisbezoek, maar in Monte Carlo gaf Newey zelf tekst en uitleg over zijn afwezigheid.
Newey werd vorig jaar in de slotfase naar voren geschoven als vervanger, toen Aston Martin ervoor koos om de toenmalige teambaas Andy Cowell een andere functie te geven. Uiteindelijk bleek het om een interimfunctie te gaan, waarbij Newey de honneurs waarnam totdat er een definitieve teambaas werd gevonden. De afgelopen maanden werd Jonathan Wheatley, die onverwacht vertrok bij Audi, veelvuldig gelinkt aan de functie bij Aston Martin. Tot op heden is daar echter nog geen duidelijkheid over gekomen.
Newey verklaart afwezigheid
In Monaco was Newey weer aanwezig. Tegenover F1TV en Jolyon Palmer gaf hij tekst en uitleg: "Helaas is het momenteel een lange weg naar de voorkant van de grid. Het is fijn om weer terug te zijn. Dit is de eerste race die ik bezoek sinds Melbourne." Veel wilde Newey niet kwijt over de geruchten die de afgelopen maanden verschenen. Volgens de ontwerper is hij vooral druk geweest met het verbeteren van de AMR26. "We hebben gewerkt aan updates waarvan we denken dat ze nog vóór de zomerstop geïntroduceerd kunnen worden."
Pittige tijd voor Alonso en Stroll
Voor Fernando Alonso en Lance Stroll is het voorlopig roeien met de riemen die ze hebben. Daarbij onthulde Newey dat Aston Martin momenteel niet kiest voor kleine updates, maar inzet op één groot pakket. "Het is een lang en frustrerend traject voor hen, want we namen deze beslissing al na de race in Melbourne. We geven er de voorkeur aan om dit te doen, in plaats van voortdurend kleine verbeteringen mee te nemen. Zo kunnen we de structuur beter opbouwen en ons onderzoek zorgvuldiger uitvoeren. In aanloop naar de race in Melbourne hebben we namelijk behoorlijk moeten haasten. Die pijn nemen we nu voor lief, in de hoop daar op de lange termijn de vruchten van te plukken."
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