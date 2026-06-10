'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap

We zijn nog maar één nachtje verwijderd van de mediadag voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De cijfers en rangorde van het ADUO-reglement, waarbij minder goed presterende motorleveranciers in de Formule 1 de kans krijgen om upgrades te ontwikkelen, hadden allang bekendgemaakt moeten zijn. De FIA heeft er echter officieel nog niks over laten weten. Red Bull Ford wordt namelijk als beste aangewezen en naar verluidt zijn ze het er totaal niet mee eens en wordt de motoranalyse geprotesteerd. De internationale autosportbond liet eerder al weten dat het ADUO-reglement preciezer had kunnen zijn, maar dat de motorleveranciers dit zelf niet wilden. Verder kijkt Max Verstappen op een andere manier naar zijn toekomst, willen Amerikaanse staten een ingreep zien op nicotine-sponsoring, doet Viaplay een onthulling over doodsbedreigingen en is Charles Leclerc helemaal klaar met een van de vaste partners van Ferrari.

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'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'

Red Bull Racing zou woedend zijn over de uitkomst van de ADUO-analyse van de FIA en weigert zich neer te leggen bij de resultaten. De Oostenrijkse renstal vecht naar verluidt het besluit aan, waardoor de officiële publicatie van de motordata op zich laat wachten. Deze hadden tijdens de F1 Grand Prix van Monaco uit moeten komen. De onvrede bij Red Bull komt voort uit de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem, dat is ontworpen om de prestaties van de verbrandingsmotoren voor 2026 te monitoren. Uit de metingen van de autosportbond is naar voren gekomen dat de krachtbron van Red Bull Powertrains-Ford momenteel de absolute maatstaf is. Omdat het team als referentiepunt wordt gezien, mogen zij geen extra prestatie-upgrades doorvoeren. Lees hier het hele artikel over Red Bull die woedend is na de ADUO-resultaten.

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Verstappen kijkt anders naar F1-toekomst: 'Geen bucketlist meer, belangrijkste is afgevinkt'

Max Verstappen wordt momenteel omgeven door geruchten over een mogelijk naderend vertrek uit de Formule 1, mede ingegeven door zijn onvrede over de nieuwe reglementen van de FIA. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zijn exacte pensioenplannen nog in het midden laat, is hij achter de schermen al druk bezig met de volgende stap in zijn carrière. De coureur van Red Bull Racing bouwt aan een eigen GT3-team en heeft in de koningsklasse nog maar een paar specifieke doelen over. "Nee, er is geen echte bucketlist meer. De belangrijkste dingen zijn allemaal al afgevinkt", legt hij uit. De focus van de 28-jarige coureur ligt nu op andere mijlpalen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

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Amber Brantsen blikt terug op grimmige start Viaplay: 'Onze commentator kreeg doodsbedreigingen'

Volgens presentatrice Amber Brantsen heeft de overname van de Formule 1-uitzendrechten door Viaplay vijf jaar geleden geleid tot een zeer grimmige sfeer. Ze onthult onder andere dat hoofdcommentator Nelson Valkenburg destijds te maken kreeg met doodsbedreigingen. Dat laat zij weten in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. "Verandering is moeilijk voor de mensen", verklaart ze over de beginfase van het project. "Nog voordat er ook maar één seconde was uitgezonden, was er best wel veel kritiek." Lees hier het hele artikel over presentatrice Amber Brantsen die onthult over eerste F1-periode van Viaplay.

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Amerikaanse staten voeren druk op bij F1 en FIA, hopen op verbod bij McLaren en Ferrari

Een coalitie van negentien Amerikaanse staten heeft in een officiële brief aan de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA geëist dat er een einde komt aan de reclame voor nicotineproducten in de koningsklasse. De betrokken procureurs-generaal maken zich grote zorgen over de promotie van zogeheten nicotinezakjes, zoals Velo bij het team van McLaren en Zyn bij Ferrari. De brief, die eerder deze week is verstuurd, is direct gericht aan Formule 1-topman Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Lees hier het hele artikel over Amerikaanse staten die een verbod eisen.

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FIA wijst naar eigen schuld F1-teams van versimpeld ADUO-reglement: 'Ze wilden dit zelf'

Volgens de autosportbond FIA hebben de Formule 1-motorfabrikanten zelf een uitgebreider meetsysteem voor de nieuwe motorreglementen afgewezen. Doordat de huidige metingen sterk versimpeld zijn, wordt de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford momenteel als de beste aangewezen, tot grote woede van de Oostenrijkse renstal. Red Bull stelt namelijk dat dit in de werkelijkheid mogelijk helemaal niet het geval is. "Wij hebben de motorleveranciers, ongeveer een jaar geleden, de mogelijkheid geboden om een ingewikkeldere formule te hanteren waarbij deze parameters ook op tafel werden gelegd. Toen waren ze er vrij stellig in dat ze dat niet wilden, dus op dit moment doen we het zonder correcties van deze aard en het reglement is duidelijk dat het alleen de kracht van de motoren pakt", vertelde Nikolas Tombazis tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over Nikolas Tombazis die ingaat op het ADUO-reglement.

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'Leclerc trekt stekker uit samenwerking Ferrari-partner en neemt setup Hamilton over'

Charles Leclerc is helemaal klaar met de remproblemen die hem de afgelopen races hebben geteisterd en stapt naar verluidt voor de komende F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië hoogstwaarschijnlijk over op een ander remsysteem, zo meldt AutoRacer. De Ferrari-coureur volgt daarmee het voorbeeld van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die eerder al afscheid nam van de standaard remschijven van huisleverancier Brembo. Leclerc wist dat er een alternatief voorhanden was, maar durfde een wissel op het krappe stratencircuit in zijn achtertuin nog niet aan. "We weten dat we een oplossing hebben, maar ik wilde die hier in Monaco niet proberen", verklaarde hij. Voor het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat komende vrijdag tot en met zondag op het programma staat, lijkt de knoop wel te zijn doorgehakt. Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die helemaal klaar is met Brembo.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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