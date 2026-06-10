Max Verstappen wordt momenteel omgeven door geruchten over een mogelijk naderend vertrek uit de Formule 1, mede ingegeven door zijn onvrede over de nieuwe reglementen van de FIA. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zijn exacte pensioenplannen nog in het midden laat, is hij achter de schermen al druk bezig met de volgende stap in zijn carrière. De coureur van Red Bull Racing bouwt aan een eigen GT3-team en heeft in de koningsklasse nog maar een paar specifieke doelen over.

De toekomst van de Limburger is dit seizoen een veelbesproken onderwerp. Verstappen staat na zes races verrassend op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, dat momenteel wordt aangevoerd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hij heeft nog maar één keer op het podium gestaan in Canada. In Monaco leek er een kans te zijn om voor de overwinning te strijden, maar de Ford aangedreven RB22 viel na een paar meter direct stil. Bovendien greep de Red Bull-rijder vorig jaar nipt naast de titel, toen Lando Norris in zijn McLaren het kampioenschap met een verschil van slechts twee punten wist te winnen. Naast zijn huidige sportieve uitdagingen steekt hij veel tijd in zijn eigen renstal.

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Droomteam in de GT3-klasse

Verstappen Racing is sinds dit seizoen een meerjarige samenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport om uit te komen in de GT World Challenge Europe powered by AWS, in de Endurance Cup en de Sprint Cup, evenals de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen benadrukt dat hij dit project uiterst serieus neemt. "GT3 is behoorlijk duur als je er echt goed in wilt zijn", stelt hij tegenover Vogue. "Als je wilt winnen, zijn er niet veel teams die daadwerkelijk geld verdienen, maar dat is prima. Als ik iets doe, wil ik winnen, ik wil niet alleen maar meedoen. Ik wil er een droomteam van maken met mensen, coureurs en een platform." Zelf kroop hij de afgelopen maanden meermaals achter het stuur van de Mercedes-AMG, in de Nürburgring Langstrecken-Serie evenals in de 24-uursrace.

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Geen echte bucketlist meer in Formule 1

Gevraagd naar zijn resterende persoonlijke doelen binnen de Formule 1, geeft Verstappen aan dat hij uiteraard graag weer een kampioenschap zou winnen. Toch kijkt hij inmiddels anders naar zijn loopbaan, omdat hij al vier WK-titels heeft binnengesleept. "Nee, er is geen echte bucketlist meer. De belangrijkste dingen zijn allemaal al afgevinkt", legt hij uit. De focus van de 28-jarige coureur ligt nu op andere mijlpalen, mede doordat zijn team dit seizoen voor het eerst rijdt met de nieuwe Red Bull Ford Powertrains-motoren. "Wat ik nu wil, zijn kleinere prestaties, zoals het behalen van een overwinning met onze eigen krachtbronnen, dat soort dingen", verklaart de coureur.

Naast het pure racen haalt Verstappen tegenwoordig ook veel voldoening uit de technische kant van de sport. De ontwikkeling van de auto en de complexe systemen eromheen trekken steeds meer zijn interesse. "Ik ben gewoon gepassioneerd door racen en probeer meer kennis op te bouwen, zelfs tot aan rekenkracht en AI toe, wat in zekere zin best een eng idee is, maar wel cool. Je moet een beetje een nerd zijn voor dit soort dingen, maar ik hou ervan", besluit Verstappen.

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