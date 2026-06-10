Volgens presentatrice Amber Brantsen heeft de overname van de Formule 1-uitzendrechten door Viaplay vijf jaar geleden geleid tot een zeer grimmige sfeer. Ze onthult onder andere dat hoofdcommentator Nelson Valkenburg destijds te maken kreeg met doodsbedreigingen. Dat laat zij weten in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

De overstap van de uitzendrechten, die destijds van Ziggo naar Viaplay gingen, bracht veel teweeg onder de liefhebbers van de sport. Het gebeurde na 2021, nadat Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap had binnengesleept in een controversiële strijd met Lewis Hamilton. Het was voor de nieuwe zenderhouder een spannende periode, waarbij de verwachtingen van de trouwe Formule 1-fans hooggespannen waren. Brantsen stelt dat de weerstand tegen de nieuwe situatie groot was. "Verandering is moeilijk voor de mensen", verklaart de presentatrice over de beginfase van het project.

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Doodsbedreigingen aan het adres van Valkenburg

"Nog voordat er ook maar één seconde was uitgezonden, was er best wel veel kritiek", vertelde ze. Brantsen zelf ontkwam ook niet aan negatieve reacties, waarbij ze merkte dat haar aanwezigheid als vrouw in de racewereld ter discussie werd gesteld. Ze herinnert zich de reacties van destijds nog goed: "Wat moet dat meisje daar, en het feit dat ik een vrouw ben", blikt ze terug op de vooroordelen waar ze in de aanloop naar het eerste seizoen mee te maken kreeg.

Waar de kritiek bij de presentatrice bleef bij verbale weerstand, nam de situatie rondom de nieuwe commentator veel ernstigere vormen aan. Sam Hagens, de presentator van Goedemorgen Nederland, noemt het ongelooflijk dat een dergelijke verandering in een sportuitzending zulke extreme gevolgen heeft. Brantsen bevestigt dat de grens bij haar collega ver werd overschreden. "Voor mij persoonlijk niet, maar aan het adres van onze hoofdcommentator Nelson Valkenburg zijn wel echt doodsbedreigingen geweest."

Heel intense periode

Nederlandse Formule 1-fans konden het moeilijk verteren dat de oude, vertrouwde stem van Olav Mol niet meer te horen zou zijn tijdens de Grands Prix. Brantsen vervolgde: "Als mensen al zo ver gaan om het wisselen van een commentator van een sport... Wie zijn dit soort mensen en staan ze je op te wachten op straat?" Ze beschrijft het als een "heel intense" periode.

Inmiddels is de zenderhouder vijf jaar verder en vormt de groep nog altijd één team. De heftige startperiode ligt achter hen, waarbij het keerpunt volgens Brantsen rond de race in Zandvoort lag. Vanaf dat moment viel alles op zijn plek voor de uitzendgemachtigde. "Het voelde ook een beetje als een soort ontgroening, want je gaat daar als club doorheen", concludeert Brantsen over de turbulente beginjaren.

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