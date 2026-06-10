Een coalitie van negentien Amerikaanse staten heeft in een officiële brief aan de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA geëist dat er een einde komt aan de reclame voor nicotineproducten in de koningsklasse. De betrokken procureurs-generaal maken zich grote zorgen over de promotie van zogeheten nicotinezakjes, zoals Velo bij het team van McLaren en Zyn bij Ferrari.

De brief, die eerder deze week is verstuurd, is direct gericht aan Formule 1-topman Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De Amerikaanse staten, waaronder Nevada waar de Grand Prix van Las Vegas wordt gehouden, Californië en New York, wijzen op de grote aantrekkingskracht die de sport heeft op jongeren. "Na decennia vrij te zijn geweest van de meeste tabaksreclame, worden jonge fans nu blootgesteld aan prominente reclame voor zeer verslavende nicotinezakjes", zo schrijven de initiatiefnemers in een brief die is gedeeld door Sports Business Journal. Ze benadrukken dat veel jongeren de races bezoeken of thuis via de televisie en social media volgen. Omdat regerend wereldkampioen Lando Norris en Lewis Hamilton grote boegbeelden zijn met veel invloed, vrezen de staten dat de jeugd te veel in aanraking komt met de schadelijke producten.

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British American Tobacco en Philip Morris breiden samenwerking uit

Formula One Management en de FIA hanteren al sinds 2006 een strikt verbod op directe reclame voor sigaretten, maar alternatieve producten zonder tabak vallen momenteel nog buiten die reglementen. In landen waar een lokaal totaalverbod geldt, worden de uitingen op de bolides tijdens het raceweekend al wel aangepast of verwijderd.

Ondanks de aanhoudende kritiek van gezondheidsorganisaties en overheden, zijn de contracten van British American Tobacco en Philip Morris International voor het huidige seizoen gewoon actief. Philip Morris breidde de samenwerking met Ferrari eind 2025 nog uit, waardoor het merk Zyn nadrukkelijk zichtbaar is op de auto's en racepakken van Hamilton en Charles Leclerc. Tegelijkertijd blijft British American Tobacco als hoofdpartner verbonden aan McLaren om Velo te promoten via Norris en Oscar Piastri. Toch lijkt de juridische ruimte voor deze sponsordeals steeds kleiner te worden in andere landen. Zo treedt in het Verenigd Koninkrijk volgend jaar een wet in werking die alle nicotine-sponsoring verbiedt.