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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

Pérez reageert op verliezen eerste WK-punt ooit voor Cadillac vanwege straf in Monaco

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Pérez reageert op verliezen eerste WK-punt ooit voor Cadillac vanwege straf in Monaco

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Sergio Pérez heeft de allereerste puntenfinish voor het nieuwe Formule 1-team van Cadillac in rook zien opgaan na een tijdstraf. De Mexicaan kreeg na afloop van de Grand Prix van Monaco een straf van tien seconden opgelegd, waardoor hij buiten de top tien viel en Fernando Alonso het eerste seizoenspunt voor Aston Martin bezorgde. Pérez baalt van de straf, maar stelt dat het niets afdoet aan zijn sterke inhaalrace door de straten van het prinsdom.

De tijdstraf volgde nadat de coureur zich voorafgaand aan de herstart verkeerd had opgesteld in zijn startvak. Opvallend genoeg was het de tweede keer tijdens de race dat de rijder hiervoor werd bestraft; eerder kreeg hij al een drive-through penalty voor een vergelijkbare overtreding bij de oorspronkelijke start. Hier stond hij in het verkeerde startvlak. Door de extra straf na de vlag zakte hij in de einduitslag van de tiende naar de vijftiende plaats.

Aanzienlijk voordeel

De wedstrijdleiding tilde zwaar aan de eerste fout van de Cadillac-coureur. "Auto 11 startte vanaf positie zestien in plaats van positie achttien", lieten de stewards in een officiële verklaring weten. Zij oordeelden dat een strengere straf op zijn plaats was. "In Monaco zijn twee plaatsen op de grid een zeer aanzienlijk voordeel. Daarom moet de straf dit weerspiegelen, vergeleken met andere incidenten met een valse start, waaronder het op de verkeerde positie staan op andere circuits waar het voordeel misschien niet zo aanzienlijk was", aldus de wedstrijdleiding.

Een sterke race

Pérez zelf keek ondanks de teleurstelling terug op een sterke race. "Ik had een slechte herstart, maar een geweldige eerste ronde en haalde veel auto's in en uiteindelijk eindigden we als tiende op de baan", vertelde hij na afloop. Dat hij door de beslissing van de wedstrijdleiding alsnog buiten de punten viel, nam hij voor lief. "Het was jammer van de straf, want we hebben geen enkel voordeel gehaald uit de herstart, maar zo is het nu eenmaal. Het doet niets af aan het resultaat van vandaag", verklaarde de voormalig Red Bull-rijder.

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