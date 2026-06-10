Persconferentieschema voor GP Barcelona uitgebracht, Wolff zal in de spotlights staan
Persconferentieschema voor GP Barcelona uitgebracht, Wolff zal in de spotlights staan
Na de toch wat chaotische Grand Prix van Monaco, is het F1-circus gearriveerd op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie topmannen aan de beurt komen tijdens de traditionele FIA-persconferenties. Vooral Mercedes zal in de spotlights staan.
Voor het eerst wordt er op de baan in het dorpje Montmeló gereden onder het mom van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De gloednieuwe Madring, waar in september wordt geracet, heeft de naam van de Grand Prix van Spanje overgenomen. Het is het zevende raceweekend van het Formule 1-seizoen 2026 na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Vanaf volgend jaar zal het rouleren met Spa-Francorchamps, de thuisbasis van de Belgische Grote Prijs, en dus staat Barcelona in 2027 niet op de F1-kalender.
Persconferentieschema
Max Verstappen zal zijn zegje in de mediapen moeten doen, want hij is niet uitgenodigd voor de persconferentie van donderdag. Wie wel aan de beurt komen, zijn thuisheld Fernando Alonso, Ollie Bearman en Liam Lawson in de eerste groep. De laatstgenoemde evenaarde in Monaco zijn beste resultaat in de koningsklasse. In de tweede groep vinden we kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, Franco Colapinto en de tweede Spaanse coureur, Carlos Sainz.
Drie topmannen komen op vrijdag aan de beurt. Dat zijn Mattia Binotto van Audi, Ayao Komatsu van Haas en Toto Wolff van Mercedes. Wolff zal waarschijnlijk de meeste vragen voor zijn kiezen krijgen. De Oostenrijker zal zich niet alleen moeten verantwoorden over het verkeerd inlossen van de tijdstraf van George Russell, maar zal ook vragen krijgen over het ADUO-reglement. Ondanks dat de Zilverpijlen domineren, heeft de FIA echter besloten dat zijn niet de sterkste motor hebben. Mercedes mag daarom de power unit upgraden. Red Bull Ford zou de krachtigste motor hebben, wat geleid heeft tot woede en protest bij de energiedrankfabrikant.
|Donderdag 11 juni
|14:30 uur
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Ollie Bearman
|Haas
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Donderdag 11 juni
|15:30 uur
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|Franco Colapinto
|Alpine
|Carlos Sainz
|Williams
|Vrijdag 12 juni
|15:30 uur
|Mattia Binotto
|Audi
|Ayao Komatsu
|Haas
|Toto Wolff
|Mercedes
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