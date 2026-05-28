Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens Grand Prix-weekend in Canada

Charles Leclerc kreeg in de vrije training een boete van €1000 voor het te hard rijden in de pitstraat, terwijl Racing Bulls voor maar liefst €30000 op de bon ging, omdat het Clutch Disengagement System niet bleek te werken, toen Liam Lawson met een probleem stopte.

Nico Hülkenberg werd in de Sprint een tijdstraf van tien seconden opgelegd voor het afsteken van de laatste chicane om voor Lawson te blijven. Lawson was ook betrokken bij een incident met Sergio Pérez. De Cadillac-coureur kreeg een extra tien seconden, nadat hij Nieuw-Zeelander van de baan had geduwd. Aston Martin kreeg na de kwalificatie een boete van €5000 voor een unsafe release van Fernando Alonso. Daar kwam nog een extra €7500 bij, omdat Lance Stroll naar buiten werd gestuurd met de wheel covers nog op de groene bolide.

In de Grand Prix kregen Hülkenberg en Valtteri Bottas ieder een tijdstraf van vijf seconden voor een snelheidsovertreding in de pits. Voor zijn crash met Alexander Albon moest Oscar Piastri een tijdstraf van tien seconden incasseren. Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar werden beiden bestraft vanwege gele vlag-overtredingen. Bij de Audi-coureur ging het om een tijdstraf van vijf seconden, terwijl de Red Bull-coureur een stop-and-go penalty moest uitvoeren. George Russell ging voor een voorwaardelijke €5000 op de bon, omdat hij uit frustratie spullen op het circuit gooide, zoals zijn headrest, na zijn uitvalbeurt.

Voor geen van deze overtredingen werden strafpunten uitgedeeld. Toch is er een verandering. Bij Ollie Bearman zijn er twee strafpunten weggenomen door de FIA. Deze zijn een jaar na de 2025 Grand Prix van Monaco verlopen. De Haas-coureur had destijds twee strafpunten gekregen voor het inhalen onder rode vlaggen. Lance Stroll is één strafpunt voor zijn crash met Charles Leclerc in Monaco kwijtgeraakt.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon George Russell 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 4 Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2 6 juli 2026

9 nov. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car

Veroorzaken botsing met Antonelli

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 3 Spanje 2025 3 1 juni 2026 Veroorzaken botsing met Russell Isack Hadjar 0 – – – –

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Oostenrijk 2025 1 29 juni 2026 Buiten de baan duwen Piastri

Haas

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 8 Groot-Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 4

2

1

1 5 juli 2026

7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Te hard rijden, crashen onder rood

Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman Arvid Lindblad 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Austin 2025 2 19 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 5 Canada 2025

Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

2

1 14 juni 2026

18 okt. 2026

7 dec. 2026 Buiten de baan duwen van Gasly

Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 8 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

2

1

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026

9 nov. 2026

7 dec. 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

