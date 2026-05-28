Ollie Bearman, Oliver Bearman, Haas, Japan, 2026

Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco

Ollie Bearman, Oliver Bearman, Haas, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
Redactie

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens Grand Prix-weekend in Canada

Charles Leclerc kreeg in de vrije training een boete van €1000 voor het te hard rijden in de pitstraat, terwijl Racing Bulls voor maar liefst €30000 op de bon ging, omdat het Clutch Disengagement System niet bleek te werken, toen Liam Lawson met een probleem stopte.

Nico Hülkenberg werd in de Sprint een tijdstraf van tien seconden opgelegd voor het afsteken van de laatste chicane om voor Lawson te blijven. Lawson was ook betrokken bij een incident met Sergio Pérez. De Cadillac-coureur kreeg een extra tien seconden, nadat hij Nieuw-Zeelander van de baan had geduwd. Aston Martin kreeg na de kwalificatie een boete van €5000 voor een unsafe release van Fernando Alonso. Daar kwam nog een extra €7500 bij, omdat Lance Stroll naar buiten werd gestuurd met de wheel covers nog op de groene bolide.

In de Grand Prix kregen Hülkenberg en Valtteri Bottas ieder een tijdstraf van vijf seconden voor een snelheidsovertreding in de pits. Voor zijn crash met Alexander Albon moest Oscar Piastri een tijdstraf van tien seconden incasseren. Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar werden beiden bestraft vanwege gele vlag-overtredingen. Bij de Audi-coureur ging het om een tijdstraf van vijf seconden, terwijl de Red Bull-coureur een stop-and-go penalty moest uitvoeren. George Russell ging voor een voorwaardelijke €5000 op de bon, omdat hij uit frustratie spullen op het circuit gooide, zoals zijn headrest, na zijn uitvalbeurt.

Voor geen van deze overtredingen werden strafpunten uitgedeeld. Toch is er een verandering. Bij Ollie Bearman zijn er twee strafpunten weggenomen door de FIA. Deze zijn een jaar na de 2025 Grand Prix van Monaco verlopen. De Haas-coureur had destijds twee strafpunten gekregen voor het inhalen onder rode vlaggen. Lance Stroll is één strafpunt voor zijn crash met Charles Leclerc in Monaco kwijtgeraakt.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
George Russell0
Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri4Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2		6 juli 2026
9 nov. 2026		Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen3Spanje 202531 juni 2026Veroorzaken botsing met Russell
Isack Hadjar0
Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri
Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman8Groot-Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		4
2
1
1		5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Te hard rijden, crashen onder rood
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Arvid Lindblad0
Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll5Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
2
1		14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026		Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0
Yuki Tsunoda8Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
2
1
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

