Max Verstappen heeft in Canada opnieuw laten optekenen serieus te overwegen weg te lopen van de Formule 1, als de reglementen niet worden aangepast. De Nederlander staat te boek als iemand die geen loze dreigementen afvuurt, waarmee zijn toekomst nu in handen lijkt te liggen van een aantal fabrikanten in de Formule 1.

Verstappen, en vrijwel het volledige rijdersveld met hem, ergert zich groen en geel aan de huidige reglementen in de Formule 1. Met name de 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrisch vermogen stoot de viervoudig wereldkampioen tegen de borst. Om de batterij op te laden voor het rechte stuk, moeten coureurs bijvoorbeeld eerder dan nodig van het gas op rechte stukken of langzamer door bochten. Verstappen bestempelde dit eerder al als "anti-racing" en "Marko Kart". Na het raceweekend in Japan liet de 28-jarige coureur optekenen serieus na te moeten denken over of hij op deze manier wel verder wil in de sport.

FIA komt met aanpassingen voor 2027

Maar de FIA heeft naar de kritiek van Verstappen - en tal van andere coureurs en teamleden - geluisterd. In Miami werden er wat kleine aanpassingen doorgevoerd en eerder deze maand werden er plannen uitgerold voor 2027. Het motorsportorgaan wil de verdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij van 50/50 verschuiven naar om en nabij 60/40. Dit zou betekenen dat de verbrandingsmotor met zo'n 50 kW omhoog wordt gehaald, terwijl de batterij met zo'n 50 kW wordt teruggeschroefd. Daarnaast wil de FIA volgen seizoen met een hogere brandstoftoevoer gaan werken. Dit zou de coureurs instaat stellen om weer aanzienlijk meer te pushen in de kwalificatie en de race.

Verstappen reageerde positief op deze plannen en kreeg daarin bijval van onder andere Lando Norris. Zo noemde de regerend wereldkampioen het "niet de ideale wereld, maar wel een duidelijke stap in de goede richting". Tijdens het raceweekend in Canada kwam echter het nieuws naar buiten dat deze plannen inmiddels alweer op losse schroeven staan. Niet omdat de FIA terugkrabbelt, maar omdat er politieke verdeeldheid heerst in de paddock.

Verdeeldheid in de paddock

Daar reageerde de Red Bull Racing-coureur vervolgens weer glashelder op: "Als het zo doorgaat, wordt het volgend jaar een lang en zwaar jaar, en dat wil ik niet", klonk het onder andere. "Mentaal gezien is het voor mij gewoon niet vol te houden. Absoluut niet." Op de vraag of hij een tussenjaar zou nemen, was de viervoudig wereldkampioen ook duidelijk: "Nee. Er zijn genoeg andere leuke dingen te doen." Ondanks dat de woorden van Verstappen door sommigen als loze dreigementen worden bestempeld, lijkt de viervoudig wereldkampioen het niet te vrezen om weg te lopen van de Formule 1. Daarnaast meldt The Race dat bronnen dichtbij Verstappen bevestigen dat de Limburger bloedserieus is.

Maar waar loopt het dan spaak, wat betreft de plannen van de FIA? Om de aanpassingen aan de reglementen van 2027 door te kunnen voeren, heeft het motorsportorgaan akkoord nodig van minimaal vier van de huidige zes motorleveranciers in de Formule 1. Op dit moment hebben alleen Mercedes en Red Bull Racing publiekelijk ingestemd. Volgens verschillende zijn Audi, Ferrari en Cadillac echter fel tegen het plan. Honda zou er een beetje tussenin zweven.

Waar Audi zich als nieuwkomer in de Formule 1 vooral zorgen zou maken over het financiële aspect van het aanpassen van de motor, terwijl Ferrari en Cadillac (momenteel met een Ferrari-krachtbron, maar in de nabije toekomst met een eigen motor) andere beren op de weg zouden zien.

ADUO-regeling in de Formule 1

De FIA neemt binnenkort namelijk een besluit over de zogeheten ADUO-regeling: een vangnet voor motorfabrikanten waarbij er updates aan de motor mogen worden doorgevoerd, als bepaalde verbrandingsmotoren fors achterlopen op de best presterende verbrandingsmotor op de grid. Als de aanpassingen voor 2027 door worden gevoerd, vervalt deze regeling echter. Dat is voor bijvoorbeeld Ferrari minder aantrekkelijk, omdat zij het gat naar Mercedes willen dichten. Bij het aanpassen van de reglementen, blijft de motorontwikkeling dus voor iedereen gelijk.

Wanneer er een definitief antwoord komt, is niet bekend. De FIA en de FOM zullen echter ongetwijfeld de druk voelen van onder andere de viervoudig wereldkampioen die met een vertrek dreigt, en snel met een helder verhaal naar buiten willen komen.

