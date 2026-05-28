Mercedes was tijdens de F1 Grand Prix van Canada een klasse apart dankzij een slimme aanpassing aan de afstelling van de auto. De renstal maakte in Montreal met succes gebruik van een trucje om de banden via de velgen op te warmen, iets wat vorig jaar nog illegaal zou zijn geweest. Omdat de Formule 1-teams sinds dit seizoen weer hun eigen velgen mogen ontwerpen, kon de Duitse formatie de bandentemperatuur perfect in het juiste werkvenster houden.

Terwijl de concurrentie worstelde op het koele en relatief gladde asfalt van het Circuit Gilles Villeneuve, had Mercedes de zaken uitstekend op orde. Bij McLaren kregen Oscar Piastri en Lando Norris hun voorbanden niet op temperatuur, wat resulteerde in veelvuldig blokkerende remmen. Ook Charles Leclerc kampte bij Ferrari met ditzelfde probleem. De engineers van Mercedes zagen de bandentemperatuur tijdens de formatieronden daarentegen direct de goede kant op gaan. "We merkten al snel dat de temperaturen stegen", zo lieten de technici optekenen tegenover het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. "Dat was de juiste richting. Daarmee wisten we dat er geen problemen zouden moeten zijn."

Artikel gaat verder onder video

Russell hintte al op setupwijzigingen

De koude weersomstandigheden in Canada waren vooraf al voorspeld door de meteorologen, waardoor de meeste topteams besloten om op de zachte band te starten. George Russell, die de race in Australië eerder dit jaar op zijn naam schreef voordat teammaat Andrea Kimi Antonelli er met vier zeges vandoor ging, liet na de kwalificatie al doorschemeren dat er met het oog op de weersverwachting aanpassingen waren gedaan. "We hebben een paar veranderingen aan de auto aangebracht", vertelde de Brit. "We zullen moeten zien of dat de goede kant op is gegaan. We hebben deze wijzigingen doorgevoerd vanwege de voorspelling voor morgen. Dat heeft ons vandaag misschien een beetje pijn gedaan."

Slim systeem verwarmt karkas van binnenuit

Het geheim van de Zilverpijlen zat hem in een verhoogde velgverwarming, aldus AMuS. De restwarmte van de remmen werd slim naar de velgen geleid, waardoor het karkas van de band van binnenuit werd opgewarmd. Normaal gesproken proberen teams de banden juist te koelen via het ontwerp van de velg, maar in dit geval werden de remkappen aangepast om meer hete lucht naar binnen te sturen. Omdat de koningsklasse van de autosport de standaardvelgen sinds dit seizoen in de ban heeft gedaan, is dit vernuftige systeem waarmee de opwarming geleidelijk kan worden gecontroleerd nu volledig legaal. F1-teams zijn zelf verantwoordelijk geworden voor het ontwerp van de velgen.

Nieuwe power units spelen een rol

De uitdaging rondom de bandentemperatuur wordt dit jaar verder beïnvloed door de nieuwe power units. Doordat de motor afremt tijdens het terugwinnen van energie, worden de kleinere remschijven minder zwaar belast en dus genereren de carbononderdelen minder hitte die naar de velgen kan worden overgebracht. Dat er in Canada ineens warme banden nodig waren, was dan ook een zeldzaamheid.