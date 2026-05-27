Tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Canada hebben onboardbeelden, die tijdens de wedstrijd zelf niet werden uitgezonden, een nieuw incident onthuld tussen Liam Lawson en Sergio Pérez. De coureur van Racing Bulls raakte op het Circuit Gilles Villeneuve gefrustreerd toen hij de Cadillac-rijder op een ronde wilde zetten, maar daarbij langdurig werd opgehouden. Het incident is het volgende hoofdstuk in de al zeer moeizame relatie tussen de twee mannen, een vete die al teruggaat tot het einde van het seizoen 2024.

In Montreal was Lawson bezig met een indrukwekkende inhaalrace voor het zusterteam van Red Bull. De Nieuw-Zeelander startte vanaf de twaalfde plaats en wist zich knap op te werken naar de zevende positie, waarmee hij zijn beste resultaat van het seizoen evenaarde. Voor Pérez verliep het weekend bij de nieuwe Amerikaanse renstal Cadillac een stuk minder voorspoedig. 'Checo' kende een nogal uitdagende zondag en viel later in de race definitief uit met een kapotte ophanging.

Rivaliteit Lawson en Pérez krijgt nieuw hoofdstuk

In de tweeëndertigste ronde van de Grand Prix kwam Lawson de wagen van Pérez tegen om hem op een ronde te zetten, maar de achterblijver in de Cadillac ging niet direct aan de kant. Alexandre Iliopolous, de race-engineer van Lawson, meldde over de boardradio dat Pérez officieel blauwe vlaggen kreeg van de marshals. "Hij zit me gewoon in de weg", reageerde de coureur van Racing Bulls direct over de radio. Ondertussen kreeg Pérez van zijn engineer Carlo Pasetti te horen dat hij ruimte moest maken voor de aanstormende Lawson. "Waarom gaat hij me niet voorbij?" vroeg de Mexicaan zich hardop af toen Lawson niet direct een gaatje vond. Pasetti gaf daarop aan dat Pérez inderdaad ruimte leek te laten en adviseerde hem om een inhaalactie nog eens te faciliteren.

Omdat Pérez nog enkele bochten voor hem bleef rijden, nam de irritatie bij Lawson in de cockpit verder toe. Hij vroeg zich gefrustreerd af waarom de auto's voor hem geen duidelijke signalen kregen van de marshals. "Maat, wat zijn ze aan het doen?", riep hij over de radio naar zijn team. Nadat Iliopolous bevestigde dat beide wagens voor hem wel degelijk blauwe vlaggen kregen, stelde Lawson dat dit in de praktijk niet zichtbaar was. "Ze krijgen letterlijk geen enkele blauwe vlag", klonk het. Vlak daarna passeerden de twee coureurs een digitaal bord met het startnummer van Pérez, waarna de Cadillac eindelijk vaart minderde en Lawson bij het aanremmen van bocht tien de inhaalactie kon voltooien.

Ook Antonelli geïrriteerd door 'Checo'

De spanningen tussen de twee rijders zijn diep geworteld en zeker niet nieuw in de paddock. Tijdens de Grand Prix van Mexico in 2024 stak Lawson al eens zijn middelvinger op naar Pérez, in een periode waarin hij de belangrijkste kandidaat was om het stoeltje van 'Checo' bij Red Bull Racing over te nemen. Die veelbesproken wissel vond uiteindelijk daadwerkelijk plaats, waardoor Pérez in 2025 een jaar aan de zijlijn stond voordat hij bij Cadillac tekende. Lawson werd natuurlijk al gauw zelf aan de kant gezet voor Yuki Tsunoda, en keerde terug bij het zusterteam. Eerder dit seizoen kwamen ze elkaar ook al tegen in Australië, waar Lawson na een fel gevecht over de radio riep dat de Cadillac-coureur er niets van kon. Ook eerder in het raceweekend in Canada ging het mis, toen Pérez Lawson tijdens de Sprint van de baan drukte en daarvoor een tijdstraf van tien seconden incasseerde.

Lawson was overigens niet de enige die zich in Montreal groen en geel ergerde aan Pérez. Ook de uiteindelijke racewinnaar Kimi Antonelli kreeg in de tweeënveertigste ronde te maken met de nukkige achterblijver. "Wat is deze gast aan het doen, man?", foeterde hij fel over de boardradio richting de Mercedes-pitmuur.

