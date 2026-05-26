Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

De aanhoudende kritiek van Max Verstappen en Isack Hadjar op de RB22 is voor Red Bull Racing de directe aanleiding om extremere keuzes te maken wat betreft de afstelling. Laurent Mekies reageert hiermee op de onvrede die beide coureurs uitten na afloop van de Grand Prix van Canada. Hoewel de Oostenrijkse formatie in Montreal haar sterkste raceweekend van het seizoen kende, bleven de rijders klagen over de balans en het gevoel in de wagen.

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op een teleurstellende positie en stak zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken. Zijn teamgenoot Hadjar, die dit seizoen de overstap maakte naar de hoofdmacht, sloot zich daar na de race op zondag bij aan. "Het waren lastige omstandigheden. Het is een lastig spel om ervoor te zorgen dat de coureurs tevreden zijn met de auto", zo stelt Mekies. Hij benadrukt dat de verwachtingen hoog liggen binnen het team. "Max was op zaterdag extreem ontevreden over een auto die drie tienden tekortkwam op de poleposition. Isack had een heel erg sterke race, maar hij had ook het gevoel dat hij het veel beter had kunnen doen", aldus Mekies. Uiteindelijk sloot Verstappen de race af als derde, terwijl de Frans-Algerijnse coureur beslag legde op de vijfde plaats.

Verstappen en Hadjar dwingen Red Bull tot experimenteren 

Mekies waarschuwt de coureurs echter dat de roep om een betere auto consequenties heeft voor de weg die het team inslaat. "Voor ons is dit alleen maar een uitnodiging om nog meer risico's te nemen en de prijs daarvoor te betalen. Als je risico's neemt, betaal je daar nu eenmaal soms een prijs voor", verklaart hij. Hoewel die prijs zich soms vertaalt in frustratie bij het rijdersduo, ziet hij het pushen vanuit de cockpit als een noodzakelijke dynamiek. "We willen dat onze coureurs ons pushen. Als we vier of vijf tienden achter de poleposition staan, maar wel zeggen dat de auto veel beter had kunnen zijn, nodigt dat ons alleen maar uit om risico's te nemen en andere opties te verkennen", legt Mekies uit.

Raceweekend Canada geeft Red Bull hoop

Dat de potentie aanwezig is, bleek wel tijdens de openingsfase op het Circuit Gilles-Villeneuve. In de eerste stint, toen het veld de zachte banden op temperatuur bracht, gaf Verstappen nog geen twee tienden per ronde toe op racewinnaar Kimi Antonelli. Mekies ziet dan ook volop kansen om aanzienlijke tijdwinst te boeken, zeker gezien de bekende pijnpunten van de huidige bolide. De auto kampt met onvrede over het remgevoel en worstelt al sinds de start van de jaargang met overgewicht. Ondanks een eerdere update in Miami is de wagen nog altijd te zwaar in vergelijking met concurrenten als Ferrari en Mercedes.

Opvallend genoeg noteerde Red Bull zijn meest competitieve optreden vlak nadat rivalen Mercedes en McLaren grote updates hadden geïntroduceerd. Voor Verstappen betekende de derde plek in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar, waarmee hij in het wereldkampioenschap is opgeklommen naar de zevende positie. 

Stella verdedigt bandenkeuze McLaren: 'We werden benadeeld door FIA'

