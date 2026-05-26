Fernando Alonso heeft volgens Spaanse media voor ophef gezorgd in de media in zijn geboorteland. De tweevoudig wereldkampioen zou het besluit hebben genomen om DAZN, de rechtenhouder van de Formule 1 in Spanje, te boycotten.

Fernando Alonso is bezig aan een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Aston Martin kampt met grote problemen aan de Honda-motor en de resultaten tot nu toe zijn bijzonder teleurstellend. Alonso staat momenteel met nul punten op de 22ste en laatste plaats in het wereldkampioenschap, met teammaat Lance Stroll - eveneens nul punten - op de 21ste plaats. Voorafgaand aan het seizoen werd Aston Martin gezien als misschien wel dé grote verrassing onder de nieuwe reglementen, aangezien alle ingrediënten voor succes inmiddels in huis zijn gehaald. Vooralsnog is die droom veranderd in een nachtmerrie.

Artikel gaat verder onder video

Alonso boycot DAZN Spanje

De Spaanse media is dan ook niet mals in haar commentaar, maar met name berichten van DAZN over de trillingen in de Honda-motor en uitspraken van commentator Antonio Lobato zouden in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij de Spanjaard. Tijdens het raceweekend in Miami analyseerde DAZN het probleem rondom de trillingen, maar volgens Alonso is dit hele verhaal inmiddels achterhaald: "Vanuit de studio lijkt het wel vaker anders dan dat het is", klonk het geïrriteerd.

In de voetsporen van Verstappen

Lobato zou zich daarnaast hebben uitgelaten over de onderlinge relatie tussen Alonso en Aston Martin, iets wat niet goed zou zijn gevallen bij de 44-jarige coureur. Alonso zou daarom hebben besloten om DAZN in ieder geval voorlopig te boycotten, iets wat Verstappen in Japan al eens deed bij een Engelse journalist en verder in het verleden bij de zender Sky Sports.

