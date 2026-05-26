close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Fernando Alonso heeft volgens Spaanse media voor ophef gezorgd in de media in zijn geboorteland. De tweevoudig wereldkampioen zou het besluit hebben genomen om DAZN, de rechtenhouder van de Formule 1 in Spanje, te boycotten.

Fernando Alonso is bezig aan een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Aston Martin kampt met grote problemen aan de Honda-motor en de resultaten tot nu toe zijn bijzonder teleurstellend. Alonso staat momenteel met nul punten op de 22ste en laatste plaats in het wereldkampioenschap, met teammaat Lance Stroll - eveneens nul punten - op de 21ste plaats. Voorafgaand aan het seizoen werd Aston Martin gezien als misschien wel dé grote verrassing onder de nieuwe reglementen, aangezien alle ingrediënten voor succes inmiddels in huis zijn gehaald. Vooralsnog is die droom veranderd in een nachtmerrie.

Alonso boycot DAZN Spanje

De Spaanse media is dan ook niet mals in haar commentaar, maar met name berichten van DAZN over de trillingen in de Honda-motor en uitspraken van commentator Antonio Lobato zouden in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij de Spanjaard. Tijdens het raceweekend in Miami analyseerde DAZN het probleem rondom de trillingen, maar volgens Alonso is dit hele verhaal inmiddels achterhaald: "Vanuit de studio lijkt het wel vaker anders dan dat het is", klonk het geïrriteerd.

In de voetsporen van Verstappen

Lobato zou zich daarnaast hebben uitgelaten over de onderlinge relatie tussen Alonso en Aston Martin, iets wat niet goed zou zijn gevallen bij de 44-jarige coureur. Alonso zou daarom hebben besloten om DAZN in ieder geval voorlopig te boycotten, iets wat Verstappen in Japan al eens deed bij een Engelse journalist en verder in het verleden bij de zender Sky Sports.

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stroll zorgt voor ongemakkelijk moment bij ceremonie van dramatische thuisrace

Stroll zorgt voor ongemakkelijk moment bij ceremonie van dramatische thuisrace

  • Vandaag 08:02
  • 4
Batterijwissel in parc fermé leidt tot gridstraf van FIA voor Grand Prix van Canada

Batterijwissel in parc fermé leidt tot gridstraf van FIA voor Grand Prix van Canada

  • 24 mei 2026 18:17
FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken

FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken

  • 24 mei 2026 09:29
Mol prijst ontwikkeling Aston Martin: 'Die vielen mij enorm op'

Mol prijst ontwikkeling Aston Martin: 'Die vielen mij enorm op'

  • 23 mei 2026 12:41
Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'

Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'

  • 32 minuten geleden
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"

Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"

  • 2 uur geleden
  • 4

Net binnen

17:20
Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'
15:52
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
14:13
Hamilton schaart zich achter Verstappen: 'Het is vreemd'
13:16
Collins: 'Dáár heeft Verstappen zijn zwakte getoond omtrent F1-regels'
12:15
Stella verdedigt bandenkeuze McLaren: 'We werden benadeeld door FIA'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media' Fernando Alonso

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'

1 uur geleden
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Gisteren 00:45
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Gisteren 00:18 5
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

24 mei 2026 23:52 2
Ontdek het op Google Play
x