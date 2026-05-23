Mol prijst ontwikkeling Aston Martin: 'Die vielen mij enorm op'

Mol prijst ontwikkeling Aston Martin: 'Die vielen mij enorm op'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens F1-commentator Olav Mol heeft Mercedes de voorsprong op de concurrentie misschien wel weten te vergroten met de updates in Canada. George Russell wist vrijdag de sprintpole te pakken, met Kimi Antonelli vlak achter hem. Lando Norris sluit op P3 aan, maar kijkt tegen een gat van drie tienden aan.

Daar waar veel teams ervoor hadden gekozen om nieuwe onderdelen mee te nemen naar het raceweekend in Miami, had Mercedes juist het weekend in Montreal omcirkeld. De nieuwe onderdelen lijken dan ook prima te werken, want de voorsprong op de rivalen is er momenteel nog steeds.

Mercedes blijft hét te kloppen team

Mol stelt in het Race Café dat Mercedes hun huiswerk goed heeft gedaan: "Ik kan er lang of kort over praten, maar Mercedes heeft wel, zeg maar, de beste updates meegenomen. Goeiedag zeg! Zeven, allemaal powergerelateerd. Ik denk dat ze vier tienden hebben gewonnen met die auto." Toch begon Mercedes al niet verkeerd: "Nu hebben ze het de eerste races ook al niet heel slecht gedaan."

Aston Martin zet opvallende stap

Daarnaast heeft Aston Martin in alle stilte ook een stap gezet. Daar waar het groene team in de eerste paar raceweekenden vooral vanuit de pitstraat moest toekijken, komen de wagens nu meer dan voorheen in actie. "En wat mij enorm opviel is dat beide Aston Martins 27 ronden hebben gereden, dat is meer dan het totaal in vrije trainingen tot nu toe", aldus Mol.

