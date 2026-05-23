Antonelli wijst naar eigen fouten voor mislopen sprintpole: "Erg slecht"
Antonelli wijst naar eigen fouten voor mislopen sprintpole: "Erg slecht"
Hoewel Kimi Antonelli de snelheid in Canada goed te pakken had, was het niet hij, maar teamgenoot George Russell die er met de sprintpole vandoor ging. De klassementsleider steekt bij F1TV hand in eigen boezem en wijst naar een “erg slecht” rondje.
Mercedes is naar Canada afgereisd met een flink pakket aan nieuwe onderdelen, terwijl een groot deel van de concurrentie dat al in Miami deed. De wagen is alsnog de snelste van het veld, maar Lando Norris kwam op P3 “slechts” drie tienden tekort op de tijd van de Zilverpijlen.
Russell slaat terug in Canada
Antonelli leek het momentum te pakken te hebben na Miami, maar Russell was op vrijdag in Montreal de snelste: "De ronde was eerlijk gezegd erg slecht. De sessie was helemaal niet schoon. Ik maakte een fout in SQ2 en dat destabiliseerde me een beetje. Daarna besloot ik voor een snelle ronde op de zachte band te gaan, zonder een voorbereidingsronde te doen, en de banden waren een beetje koud. Het potentieel is er zeker, en we gaan het morgen beter doen."
Updates Mercedes
De updates hebben in zijn ogen dan ook gewerkt: "We hebben de update meegebracht, en dat is wat het ons gaf in termen van prestaties (drie tienden). Natuurlijk moeten we het pakket nog wat beter begrijpen, want de balans is een beetje veranderd. Over het algemeen lijkt het alsof het ons weer een kleine voorsprong gaf, maar daar gaan we ons morgen op richten."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News
Net binnen
Verstappen wijst naar druk raceleven naast gezinsleven: "Het hoort er wel bij"
- 32 minuten geleden
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Canada
- 1 uur geleden
Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen hakt knoop door over toekomst: "Tenzij er heel gekke dingen gebeuren"
- 2 uur geleden
Antonelli wijst naar eigen fouten voor mislopen sprintpole: "Erg slecht"
- 2 uur geleden
Waché baalt van P7 Verstappen: 'Niet eruit gehaald wat erin zat'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei