Hoewel Kimi Antonelli de snelheid in Canada goed te pakken had, was het niet hij, maar teamgenoot George Russell die er met de sprintpole vandoor ging. De klassementsleider steekt bij F1TV hand in eigen boezem en wijst naar een “erg slecht” rondje.

Mercedes is naar Canada afgereisd met een flink pakket aan nieuwe onderdelen, terwijl een groot deel van de concurrentie dat al in Miami deed. De wagen is alsnog de snelste van het veld, maar Lando Norris kwam op P3 “slechts” drie tienden tekort op de tijd van de Zilverpijlen.

Russell slaat terug in Canada

Antonelli leek het momentum te pakken te hebben na Miami, maar Russell was op vrijdag in Montreal de snelste: "De ronde was eerlijk gezegd erg slecht. De sessie was helemaal niet schoon. Ik maakte een fout in SQ2 en dat destabiliseerde me een beetje. Daarna besloot ik voor een snelle ronde op de zachte band te gaan, zonder een voorbereidingsronde te doen, en de banden waren een beetje koud. Het potentieel is er zeker, en we gaan het morgen beter doen."

Updates Mercedes

De updates hebben in zijn ogen dan ook gewerkt: "We hebben de update meegebracht, en dat is wat het ons gaf in termen van prestaties (drie tienden). Natuurlijk moeten we het pakket nog wat beter begrijpen, want de balans is een beetje veranderd. Over het algemeen lijkt het alsof het ons weer een kleine voorsprong gaf, maar daar gaan we ons morgen op richten."

"He blocked me man" ?



A nerve-wracking moment for Kimi Antonelli pre-Red Flag in SQ1 ?#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/Xaw3WY98Jb — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

