Waché baalt van P7 Verstappen: 'Niet eruit gehaald wat erin zat'
Volgens technisch directeur Pierre Waché is de sprintkwalificatie in Canada toch wel uitgelopen op een teleurstelling voor Red Bull Racing. De technisch directeur van Red Bull stelt dat het team er niet in slaagde de banden in het juiste venster te krijgen en dat de prestaties van de auto van Max Verstappen gedurende de sessie afnamen. De technisch verantwoordelijke binnen het team benadrukt dat er meer potentie in de wagen zat, maar dat die er simpelweg niet uitkwam.
De sessie op het Circuit Gilles-Villeneuve leverde een zevende startplek op voor Verstappen, die ruim een halve seconde moest toegeven op polesitter George Russell. Tijdens de kwalificatie klaagde Verstappen over extreme instabiliteit en hevige schokken, waardoor zijn voeten naar eigen zeggen zelfs van de pedalen vlogen. Hoewel er geen sprake was van een acuut mechanisch defect, worstelt de RB22 zichtbaar met de rijhoogte en de afstelling op het hobbelige Canadese asfalt.
Prestaties verslechterden
Waché geeft aan dat de voorbereiding desondanks nuttige data heeft opgeleverd. "In de training hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te leren voor de rest van het weekend, zowel voor de kwalificatie als voor de lange runs in de vrije training", aldus de engineer. "We zagen een richting waarin we konden gaan, maar het was vrij lastig om de band in het juiste venster te krijgen", vervolgt de technisch directeur over de uitdagingen op vrijdag.
'Er zit meer potentie in RB22'
Vooral de terugval van Verstappen in de beslissende fase van de sessie baart de technische topman zorgen. "De sprintkwalificatie verliep niet zoals we hadden gehoopt. We hadden een probleem met Max waarbij de prestaties van de auto gedurende de sessie verslechterden, dus dat moeten we zien te begrijpen", verklaart Waché. De ingenieur, wiens positie onder druk staat door de aanhoudende balansproblemen en het overgewicht van de bolide, zag de concurrentie verder weglopen. "Ik denk dat we meer performance in huis hadden, maar we waren gewoon niet in staat om dat er vandaag uit te halen", besluit Waché.
