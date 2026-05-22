Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada
Jos Verstappen was vrijdag gespot met Toto Wolff in de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve. Op social media ging daardoor de geruchtenmolen flink aan, maar Kym Illman heeft na dat gesprek met Jos ‘The Boss’ gesproken en onthult waar het duo het tijdens het gesprek over had.
In Canada krijgt het Formule 1-seizoen een vervolg met de vijfde race van het seizoen. Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen was er in Miami nog een opsteker te vieren; zo was het gevoel er met de RB22 namelijk weer, iets wat eerder dit seizoen nog niet aanwezig was. Red Bull benadrukte daarnaast dat het team er nog lang niet is, maar er is wel licht aan het einde van de tunnel.
In Montreal was Jos Verstappen eventjes richting het motorhome van Mercedes gelopen. “Terugkomend op het gesprek tussen Toto en Jos op dat hospitality-terras: het begon toen Toto langs Jos liep en ze hier in de paddock even een praatje maakten, waarna Toto voorstelde om terug te gaan naar de hospitality-suite. Het duurde niet lang voordat er een aantal media zich verzamelde, gezien de interesse die Mercedes volgens ons heeft om Max naar hun team te halen,” legt Illman uit.
GT3-avontuur zoon Max
Daarbij legt de Australiër uit dat alle wilde verhalen over een mogelijke transfer direct weer de prullenbak in kunnen; een overleg over een eventuele overstap wordt namelijk niet publiek gevoerd: “En zeker, velen van ons dachten: nou, dit is duidelijk een publieke vertoning. Als dit een topgeheim gesprek was, doe je dat niet op het hospitality-terras in het volle zicht van iedereen die langskomt.” Het gesprek ging volgens hem simpelweg over het Nürburgring-avontuur van de Red Bull-coureur: “Toen het allemaal voorbij was, sprak ik Jos even aan en had ik een gesprek met hem over een paar dingen. En toen, aan het einde, vroeg ik: ‘Wat ga ik zeggen waar jullie het over hadden?’ En hij zei: ‘We hadden het gewoon over GT3. Dat was alles waar we het over hadden.’”
