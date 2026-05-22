Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton laat weten dat de kans klein is dat hij op korte termijn de overstap naar de GT-racerij maakt. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen toegeeft dat hij graag eens over de Nürburgring Nordschleife zou scheuren, voelt hij niet de behoefte om het voorbeeld van Max Verstappen te volgen.

Verstappen was recentelijk actief tijdens de 24 uur van de Nürburgring, waar hij een Mercedes deelde met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. De Nederlander eindigde uiteindelijk als zesendertigste nadat een probleem met de aandrijfas een comfortabele leiding in rook had laten opgaan. Naast de viervoudig wereldkampioen maakte ook Lance Stroll recent zijn opwachting in een andere raceklasse, door deel te nemen aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Artikel gaat verder onder video

Geen inspiratie

Gevraagd of de uitstapjes van zijn collega's hem hebben geïnspireerd om ook in een GT-bolide te stappen, is Hamilton duidelijk. "Niet echt, nee", reageert de Brit stellig. Toch sluit hij een ritje op het iconische Duitse circuit niet volledig uit. "Er is zeker een deel van mij... Ik bedoel, ik hou van de Nordschleife, dus ik zou daar graag ooit een keer in een auto willen rijden. Het racen ziet er fantastisch uit. Maar ik weet het niet. Ik zou het kunnen doen, maar het hoeft niet", aldus Hamilton.

Hoop op beter weekend

De focus van de coureur ligt voorlopig dan ook volledig op de Formule 1, waar hij momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet. Hij kijkt daarbij tegen een achterstand van acht punten aan ten opzichte van zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Na een moeizaam raceweekend in Miami hoopt de renstal in Montreal sterker voor de dag te komen. "Ik hoop op een beter weekend. Ik denk dat we veel hebben geleerd van de eerste races en in het bijzonder van de laatste race", vertelt de meervoudig racewinnaar.