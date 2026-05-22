Haas-teambaas woest na "schandalige" roddel over Ocon: "F*cking hell, is dit nog journalistiek?"

Teambaas Ayao Komatsu heeft ongemeen hard uitgehaald naar de media naar aanleiding van geruchten over een vermeende aanvaring met Esteban Ocon. De Japanner stelt dat de verhalen over een breuk tussen hem en de coureur nergens op gebaseerd zijn en noemt de berichtgeving ronduit schandalig. Dat laat de topman van het TGR Haas F1 Team weten in de aanloop naar de Grand Prix van Canada in Montreal.

Na de race in Miami doken er op sociale media en bij diverse kleinere publicaties verhalen op dat Ocon en de teambaas slaags zouden zijn geraakt. De geruchtenmolen suggereerde zelfs dat de Fransman zijn stoeltje bij de Amerikaanse renstal voortijdig zou kwijtraken. Ocon, die een doorlopend contract heeft tot in ieder geval het einde van dit seizoen, verwees de speculaties eerder op donderdag al naar het rijk der fabelen. De coureur noemde de verhalen "complete bullshit".

Komatsu steunt Ocon

Een dag later schaarde Komatsu zich in de Canadese paddock volledig achter zijn rijder. De teambaas kon zijn woede over de gang van zaken nauwelijks verbergen. "Ik weet eerlijk gezegd niet waar dit verhaal vandaan komt",citeert Motorsport.com. "Er is geen enkele basis voor, het is absolute bullshit. Als iemand zulke onzin wil schrijven, prima. Maar fucking hell, is dit nog journalistiek? Het is verschrikkelijk". Volgens de leidsman is er tijdens het raceweekend in Florida absoluut niets voorgevallen. "Er was niet eens één discussie met Esteban in Miami. Het is ongelofelijk hoe dit soort onzin ontstaat".

Gebrek aan verificatie

De opvolger van Guenther Steiner ergert zich vooral aan de manier waarop het verhaal zonder enige verificatie door andere platforms werd overgenomen. "Niemand controleert de bron en vervolgens stapelt iedereen de leugens op elkaar. Hoe is dat journalistiek? Het is gewoon roddel", foeterde Komatsu. De situatie zorgde onnodig voor onrust binnen het team, waarbij Ocon en diens management zich genoodzaakt voelden om opheldering te vragen. "Esteban begon zich zorgen te maken, zijn manager ook. Maar Esteban weet zelf ook dat we geen ruzie hebben gehad".

Onjuiste vertalingen en speculaties

De geruchten werden verder gevoed door foutieve vertalingen en speculaties op buitenlandse websites. Zo schreef een Japans platform dat Haas interesse zou hebben in Yuki Tsunoda, terwijl andere media suggereerden dat officiële reservecoureur Jack Doohan klaargestoomd werd voor een vroege promotie. Komatsu was daar heel duidelijk over: "Dat heeft nul basis". De teambaas uitte specifieke kritiek op een journalist uit Frankrijk die het verhaal over Doohan oppikte. "Dan denk ik: wat probeer je eigenlijk te bereiken? Waarom zou je als Franse journalist je eigen Franse coureur onderuit willen halen?".

Geloofwaardigheid van de media

Voor Komatsu is de hele affaire een pijnlijk voorbeeld van de huidige staat van de autosportmedia. "Als kind wilde ik zelf onderzoeksjournalist worden", onthulde de Japanner. "Dus wanneer ik dit soort dingen lees, denk ik: schaam je je hier niet voor?". Hij benadrukte tot slot nogmaals dat de media in zijn ogen alle geloofwaardigheid verliezen met dit soort publicaties. "Dit gaat niet eens om verdraaide quotes. Er zijn letterlijk nul feiten. Ik heb nooit iets gezegd dat ook maar in de buurt komt van deze verhalen. Het is complete en absolute onzin".