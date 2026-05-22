Isack Hadjar is diep onder de indruk van de 24 uur van de Nürburgring. Volgens de Red Bull Racing-coureur is de manier waarop er op de beruchte Duitse omloop wordt geracet ronduit spectaculair. De 21-jarige Fransman bekeek onlangs de onboard-beelden van zijn teamgenoot Max Verstappen, die deelnam aan de prestigieuze endurancerace. Hadjar stelt dat de rijstijl op de Nordschleife compleet verschilt van wat hij in de Formule 1 gewend is.

De viervoudig wereldkampioen kwam afgelopen weekend in actie op de Nordschleife in een Mercedes-AMG GT3. Samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella wist de Nederlander namens de formatie van Verstappen Racing al vroeg de leiding in de wedstrijd te pakken. Een kapotte aandrijfas gooide echter roet in het eten, waardoor het team ver werd teruggeworpen.

Artikel gaat verder onder video

Compleet andere aanpak

Ondanks de uiteindelijke tegenslag voor de equipe, heeft Hadjar genoten van de beelden vanuit de cockpit. De coureur besloot de verrichtingen van zijn teamgenoot in de nachtelijke uren op de voet te volgen. "Ik had zijn onboard-camera op mijn televisie aanstaan", klinkt het tegenover onder andere RacingNews365. "Ik ben in slaap gevallen toen hij rond 2 uur ’s nachts reed, dus ik heb het grootste deel van zijn race gezien. Toen ik wakker werd, hoorde ik dat hij de auto aan de kant moest zetten", aldus Hadjar.

Wat de kersverse Red Bull-rijder vooral opviel, was de enorme drukte op de baan en de agressieve manier van navigeren door het verkeer. "Eerlijk gezegd was het heel vermakelijk om naar te kijken. Het is een heel andere manier van racen en je moet het heel anders aanpakken, dus het is zeker interessant om naar te kijken", vervolgt de Fransman. Hij benadrukt de chaos op de smalle stukken van het circuit. "Het is waanzinnig, vooral als je denkt dat je een voorsprong hebt op de auto achter je. Maar dan word je afgeremd op van die hele smalle stukken waar je op hoge snelheid rijdt. Je moet je door heel kleine openingen wurmen, terwijl er een auto achter je zit die met zijn lichten knippert", legt Hadjar uit.

De overgang van de openwielracerij naar de langeafstandsracerij vereist volgens de teamgenoot van Verstappen dan ook een specifieke mindset. Waar in de koningsklasse van de autosport elke millimeter telt tijdens een relatief korte sprint, draait het in de Eifel vooral om overleven. "Dat vraagt om een heel andere aanpak in het racen in vergelijking met hier. Je moet ook voorzichtig zijn, want het is een 24-uursrace, dus je kunt je eigenlijk geen schade veroorloven. Het is dus zeker een andere aanpak. Het is erg interessant", sluit hij af.

Gerelateerd