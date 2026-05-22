Verstappen gaat voorbij aan aanbod Russell: "De focus van George ligt op de Formule 1"
Verstappen gaat voorbij aan aanbod Russell: "De focus van George ligt op de Formule 1"
Max Verstappen ontving veel los van zijn Formule 1-collega's over zijn optreden op de Nürburgring afgelopen weekend. Mercedes-coureur George Russell sluit zelfs niet uit dat hij ooit samen met de Nederlander deelneemt aan een 24uursrace. De Limburger heeft op dat aanbod gereageerd.
Verstappen maakte afgelopen weekend zijn langverwachte opwachting in de iconische 24-uursrace op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen nam onder de vlag van Verstappen Racing.com plaats in een Mercedes-AMG GT3 Evo van Winward Racing en stevende lange tijd af op de overwinning. Hoewel een kapotte aandrijfas in de slotfase een einde maakte aan de race van de Red Bull-coureur en zijn teamgenoten, maakte zijn optreden grote indruk in de paddock.
Russell onder de indruk van optreden Verstappen
Zo is ook George Russell onder de indruk: "Het was heel gaaf om Max vorig weekend in actie te zien", klinkt het op de FIA-persconferentie op donderdag. "Natuurlijk zitten we allemaal in een iets andere positie dan Max. Wij jagen ook op een wereldkampioenschap, maar hij bevindt zich duidelijk in de luxepositie dat hij kan doen wat hij leuk vindt. Dat is geweldig voor hem, en hij heeft fantastisch werk geleverd", aldus de teammaat van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.
Gevraagd naar de mogelijkheid om in de toekomst als teamgenoot van Verstappen aan de start te verschijnen op de Nürburgring, houdt de Mercedes-rijder alle opties open. "Zeg nooit nooit. Wie weet? Max is natuurlijk een van de allerbesten, en vorig jaar werd me vaak gevraagd hoe het zou zijn om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over de Formule 1 dan over het delen van een stoeltje. Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het tegen de besten op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik erover toen ik de teamgenoot van Lewis Hamilton was, en zo denk ik er nog steeds over bij Max. Uiteindelijk wil je het als coureur gewoon opnemen tegen de allerbesten", besluit hij.
Verstappen legt aanbod naast zich neer
Verstappen werd tijdens zijn eigen persmoment geconfronteerd met de lovende woorden van Russell, inclusief de aanbieding om ooit samen op te treden: "Ik bevind me in een andere situatie", aldus Verstappen. "Ik heb wereldtitels gewonnen in de Formule 1 en ben natuurlijk ook erg druk met mijn GT3-project. Ik denk dat de focus voor George volledig op de Formule 1 ligt. Het is wel gaaf; veel coureurs stuurden mij berichtjes en volgden het op de voet. Dat is altijd leuk om te zien. Ik heb natuurlijk wel het gevoel dat ik nog wat af te maken heb, dus ik wil teruggaan en die race winnen. De kalender moet het toestaan, maar het is een mooie race, waar ik vaker aan mee wil doen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'
- Gisteren 19:18
- 16
Geteisterde Russell witheet onderweg naar F1-race Canada: "Het kookt in zijn hoofd"
- Gisteren 16:01
- 9
Russell sluit samenwerking Verstappen in GT-racing niet uit: "Zeg nooit nooit, wie weet?"
- Gisteren 21:39
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Gasly waarschuwt collega's voor eerste regenrace in 2026: 'Jullie zullen versteld staan'
Red Bull haalt voormalig Ferrari-prominent Gino Rosato binnen als nieuwe adviseur
Nederlandse Van Hoepen maakt Formule 1-debuut voor team van Williams
Verstappen gaat voorbij aan aanbod Russell: "De focus van George ligt op de Formule 1"
Net binnen
Gasly waarschuwt collega's voor eerste regenrace in 2026: 'Jullie zullen versteld staan'
- 38 minuten geleden
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
- 10
Red Bull haalt voormalig Ferrari-prominent Gino Rosato binnen als nieuwe adviseur
- 2 uur geleden
Nederlandse Van Hoepen maakt Formule 1-debuut voor team van Williams
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen gaat voorbij aan aanbod Russell: "De focus van George ligt op de Formule 1"
- 3 uur geleden
- 1
Hadjar over waanzinnige beelden van Verstappen: "Grootste deel van zijn race gezien"
- Vandaag 10:25
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Vandaag 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei