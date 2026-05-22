Max Verstappen ontving veel los van zijn Formule 1-collega's over zijn optreden op de Nürburgring afgelopen weekend. Mercedes-coureur George Russell sluit zelfs niet uit dat hij ooit samen met de Nederlander deelneemt aan een 24uursrace. De Limburger heeft op dat aanbod gereageerd.

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn langverwachte opwachting in de iconische 24-uursrace op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen nam onder de vlag van Verstappen Racing.com plaats in een Mercedes-AMG GT3 Evo van Winward Racing en stevende lange tijd af op de overwinning. Hoewel een kapotte aandrijfas in de slotfase een einde maakte aan de race van de Red Bull-coureur en zijn teamgenoten, maakte zijn optreden grote indruk in de paddock.

Russell onder de indruk van optreden Verstappen

Zo is ook George Russell onder de indruk: "Het was heel gaaf om Max vorig weekend in actie te zien", klinkt het op de FIA-persconferentie op donderdag. "Natuurlijk zitten we allemaal in een iets andere positie dan Max. Wij jagen ook op een wereldkampioenschap, maar hij bevindt zich duidelijk in de luxepositie dat hij kan doen wat hij leuk vindt. Dat is geweldig voor hem, en hij heeft fantastisch werk geleverd", aldus de teammaat van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Gevraagd naar de mogelijkheid om in de toekomst als teamgenoot van Verstappen aan de start te verschijnen op de Nürburgring, houdt de Mercedes-rijder alle opties open. "Zeg nooit nooit. Wie weet? Max is natuurlijk een van de allerbesten, en vorig jaar werd me vaak gevraagd hoe het zou zijn om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over de Formule 1 dan over het delen van een stoeltje. Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het tegen de besten op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik erover toen ik de teamgenoot van Lewis Hamilton was, en zo denk ik er nog steeds over bij Max. Uiteindelijk wil je het als coureur gewoon opnemen tegen de allerbesten", besluit hij.

Verstappen legt aanbod naast zich neer

Verstappen werd tijdens zijn eigen persmoment geconfronteerd met de lovende woorden van Russell, inclusief de aanbieding om ooit samen op te treden: "Ik bevind me in een andere situatie", aldus Verstappen. "Ik heb wereldtitels gewonnen in de Formule 1 en ben natuurlijk ook erg druk met mijn GT3-project. Ik denk dat de focus voor George volledig op de Formule 1 ligt. Het is wel gaaf; veel coureurs stuurden mij berichtjes en volgden het op de voet. Dat is altijd leuk om te zien. Ik heb natuurlijk wel het gevoel dat ik nog wat af te maken heb, dus ik wil teruggaan en die race winnen. De kalender moet het toestaan, maar het is een mooie race, waar ik vaker aan mee wil doen."

