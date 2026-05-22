Toto Wolff en Jos Verstappen zijn meerdere keren samen gespot in de Formule 1-paddock in Canada. Op social media raakt hierdoor de geruchtenmolen over transfernieuws rondom Max Verstappen in een stroomversnelling.

De Formule 1-karavaan is afgereisd naar Canada, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 wordt verreden. Op vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace, maar ook de mediadag een dag eerder was interessant om te volgen. Max Verstappen speelde een hoofdrol vanwege zijn avontuur op de Nürburgring afgelopen weekend, maar ook werden er nog altijd veel vragen gesteld over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen goed gehumeurd in Canada

De viervoudig wereldkampioen had een goed humeur en liet weten in zijn sas te zijn met de regelwijzigingen die de FIA voor vanaf 2027 heeft aangekondigd. Het motorsportorgaan heeft geluisterd naar de kritiek van de coureurs en laat de 50/50-verdeling tussen het elektrische vermogen en de verbrandingsmotor los. Of Verstappens contract bij Red Bull Racing tot eind 2028 uitzit, is ook nog altijd een populair vraagstuk onder journalisten. Oscar Piastri liet weten gevleid te zijn door het gerucht dat hij bovenaan het lijstje van Red Bull Racing zou staan, als de Limburger zou besluiten te vertrekken.

Jos Verstappen en Toto Wolff in gesprek

Ook Jos Verstappen, de vader van Max, is dit weekend aanwezig in de paddock. Op social media zijn meerdere foto's verschenen van hoe hij in gesprek is met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Dit laat de speculatie over een eventuele transfer van Verstappen naar de Duitse grootmacht weer oplaaien, al is het vrij normaal in de wereld van de Formule 1 om praatjes met elkaar te maken in de paddock. Ook is het bekend dat de familie Verstappen en Wolff doorgaans een goede band met elkaar heeft.

Toto Wolff and Jos Verstappen having a little chat in the Montreal paddock. Nothing to see here! ?#CanadianGP #F1 #AMuS pic.twitter.com/KfHD2a81Dj — Tobi Grüner ? (@tgruener) May 21, 2026

Debrief 24 Uur van de Nürburgring ook in Canada nog in volle gang. #F1 pic.twitter.com/CbHz7Q0n8n — Erik van Haren (@ErikvHaren) May 21, 2026

Gerelateerd