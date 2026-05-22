De leiding van de Formule 1 staat voor een aanzienlijke logistieke uitdaging om de afgelaste Grand Prix van Bahrein alsnog een plek op de kalender te geven. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid om de race begin oktober in te halen, in een vrij weekend dat precies tussen de wedstrijden in Azerbeidzjan en Singapore valt.

Eerder dit jaar werden de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd. Het overkoepelende bestuursorgaan onderzoekt momenteel of het haalbaar is om deze evenementen later in het seizoen alsnog te verrijden. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten wordt die kans op dit moment echter als klein ingeschat. Mocht er toch groen licht komen voor een terugkeer naar de regio, dan vergt dat het uiterste van de teams en de rest van de organisatie.

Artikel gaat verder onder video

Logistieke puzzel

De enige reële mogelijkheid voor de race in Bahrein lijkt een plekje in de maand oktober te zijn, zo meldt De Telegraaf. Het gaat specifiek om het vrije weekend dat ingeklemd zit tussen de Grand Prix van Azerbeidzjan en de stratenrace in Singapore. Het inpassen van een extra raceweekend op die specifieke datum vormt een enorme logistieke puzzel voor de koningsklasse van de autosport. Het verplaatsen van al het materiaal en het personeel in een dergelijk kort tijdsbestek vereist een vlekkeloze voorbereiding van alle betrokken partijen.

Recordkalender

Het toevoegen van Bahrein aan de reeks in oktober zou de druk op de logistiek opnieuw flink opvoeren, wat ook impact heeft op de persoonlijke planning van coureurs zoals Max Verstappen. Verstappen kijkt ondanks de overvolle Formule 1-kalender immers ook naar andere prestigieuze evenementen, zoals de 24 uur van de Nürburgring. Om de vracht en het personeel tijdig op de juiste bestemmingen te krijgen, begint de tijd te dringen voor het management van de sport. Logistiek gezien is het noodzakelijk dat er binnen nu en enkele weken duidelijkheid komt over het al dan niet doorgaan van de inhaalrace. Als de beslissing te lang op zich laat wachten, is het praktisch onhaalbaar om het raceweekend in het Midden-Oosten nog tijdig tussen de afspraken in Bakoe en Singapore te plannen.

Gerelateerd