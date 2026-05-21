Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft afgelopen weekend grote indruk gemaakt tijdens de 24 uur van de Nürburgring, al eindigde het avontuur door een technisch probleem in een teleurstelling. De coureur zag een goed resultaat in rook opgaan door een kapotte aandrijfas, maar een terugkeer naar de Nordschleife volgend jaar lijkt door een gunstige Formule 1-kalender zeer waarschijnlijk.

De deelname van de Nederlander aan de langeafstandsrace zorgde voor een enorme toeloop. Dankzij zijn aanwezigheid werden alle bezoekers- en kijkcijferrecords van het evenement verbroken. Het raceweekend in de Mercedes-AMG GT3 verliep lange tijd voorspoedig, totdat het noodlot in de slotfase toesloeg. Met nog drie uur te gaan op de klok zorgde een probleem met de aandrijfas ervoor dat de equipe de overwinning kon vergeten. "Dat was heel vreemd", zo blikte Verstappen terug op de opgelopen schade.

Revanche op de Nordschleife lonkt

Mocht zijn eigen agenda het toelaten, dan lonkt er volgend jaar een kans op revanche. De volgende editie van de 24 uur van de Nürburgring wordt verreden op 29 en 30 mei. Bronnen in de Formule 1-paddock bevestigen tegenover De Telegraaf namelijk dat er in dat weekend in 2027 opnieuw geen koningsklasse-race op de planning staat, wat de deur openzet voor een nieuwe deelname.

Russell sluit samenwerking Verstappen in GT-racing niet uit: "Zeg nooit nooit, wie weet?"

Coulthard onthult toekomst Verstappen in F1: "We kunnen dus stoppen met speculeren"

Herbert doorziet 'spelletje' van Verstappen: 'Hij speelt met de Formule 1 en de FIA'

Red Bull Racing heeft zeer goed nieuws voor Verstappen: grote stap wordt snel gezet

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

