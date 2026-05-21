Max Verstappen heeft afgelopen weekend grote indruk gemaakt tijdens de 24 uur van de Nürburgring, al eindigde het avontuur door een technisch probleem in een teleurstelling. De coureur zag een goed resultaat in rook opgaan door een kapotte aandrijfas, maar een terugkeer naar de Nordschleife volgend jaar lijkt door een gunstige Formule 1-kalender zeer waarschijnlijk.

De deelname van de Nederlander aan de langeafstandsrace zorgde voor een enorme toeloop. Dankzij zijn aanwezigheid werden alle bezoekers- en kijkcijferrecords van het evenement verbroken. Het raceweekend in de Mercedes-AMG GT3 verliep lange tijd voorspoedig, totdat het noodlot in de slotfase toesloeg. Met nog drie uur te gaan op de klok zorgde een probleem met de aandrijfas ervoor dat de equipe de overwinning kon vergeten. "Dat was heel vreemd", zo blikte Verstappen terug op de opgelopen schade.

Revanche op de Nordschleife lonkt

Mocht zijn eigen agenda het toelaten, dan lonkt er volgend jaar een kans op revanche. De volgende editie van de 24 uur van de Nürburgring wordt verreden op 29 en 30 mei. Bronnen in de Formule 1-paddock bevestigen tegenover De Telegraaf namelijk dat er in dat weekend in 2027 opnieuw geen koningsklasse-race op de planning staat, wat de deur openzet voor een nieuwe deelname.

