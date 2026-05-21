Ralf Schumacher denkt dat de kans groot is dat Esteban Ocon momenteel bezig is aan zijn laatste seizoen in de koningsklasse. De Duitser stelt dat de Fransman simpelweg niet goed genoeg presteert en stelselmatig wordt afgetroefd door zijn jongere teamgenoot Oliver Bearman.

Dat laat de zesvoudig racewinnaar weten in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Duitsland. De positie van de 29-jarige coureur bij het team van Haas staat momenteel zwaar onder druk. Na de eerste vijf races van het seizoen, waaronder de Grand Prix van Miami, bezet Ocon een teleurstellende zestiende plaats in het wereldkampioenschap met slechts één WK-punt. De relatie met teambaas Ayao Komatsu zou inmiddels een dieptepunt hebben bereikt, mede doordat de teambaas eerder al publiekelijk aangaf dat de routinier niet aan de verwachtingen van het team voldoet.

Verschil met Bearman

Terwijl Ocon worstelt, maakt debutant Bearman grote indruk aan de andere kant van de pitbox. De jonge Brit bezet momenteel de achtste plek in de tussenstand met zeventien punten, mede dankzij een knappe vijfde plaats in China. Schumacher benadrukt dat dit prestatieverschil pijnlijk zichtbaar is. "Ocon is niet goed genoeg", stelt de analist onomwonden. "Hij zit hooguit op hetzelfde niveau als Bearman en is meestal slechter. Bearman staat nog maar aan het begin van zijn carrière, daar is nog ruimte voor ontwikkeling", aldus Schumacher.

'In steen gebeiteld'

Door de oplopende spanningen en de tegenvallende resultaten doen er in de paddock geruchten de ronde dat Ocon zijn stoeltje mogelijk nog voor het einde van de huidige jaargang kwijtraakt. Hoewel dat voorlopig speculatie blijft, is een contractverlenging voor volgend jaar nagenoeg uitgesloten. Schumacher is daar in ieder geval stellig over. "Ik kan me niet voorstellen dat we Esteban Ocon volgend jaar nog terugzien. Voor mij is dat praktisch in steen gebeiteld", oordeelt de voormalig coureur.