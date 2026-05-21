Volgens autocoureur Nelson Piquet Jr. staat de toekomst van George Russell bij het Formule 1-team van Mercedes onder zware druk. De veertigjarige Braziliaan stelt dat de komst van Kimi Antonelli de dynamiek bij de Duitse renstal volledig heeft veranderd en dat de aanstaande Grand Prix van Canada cruciaal wordt voor de Brit. Dat laat de huidige rijder uit de NASCAR Euro Series weten in de podcast Pelas Pistas.

Voorafgaand aan het huidige seizoen werd Russell nog naar voren geschoven als de absolute titelfavoriet. Met de dominante W17 begon de Brit sterk aan het jaar met een zege in Australië, maar inmiddels kijkt hij tegen een achterstand van twintig WK-punten aan op zijn piepjonge teamgenoot. De negentienjarige Italiaan won de laatste drie races en heeft daarmee de leiding in het kampioenschap gegrepen. Hierdoor is de comfortabele positie van de huidige nummer twee in de WK-stand plotseling verdwenen.

Veranderde dynamiek bij Mercedes

Sinds zijn komst naar de renstal in 2022 fungeerde Russell voornamelijk naast Lewis Hamilton. Volgens Piquet Jr. was dat een ideale situatie voor de Britse rijder. "Als je achter Hamilton eindigt, is dat prima", stelt de Zuid-Amerikaan. "We hebben het immers over Hamilton. En als je hem verslaat, is dat geweldig. Dus toen Russell bij het team kwam, zat hij echt in een win-winsituatie. Hij kreeg de ruimte om zich te bewijzen. Maar nu wordt hij uitgedaagd door een jongen die nog niet eens zijn rijbewijs had toen hij doorstroomde naar de Formule 1", aldus de coureur van Scuderia Bandeiras.

Ondanks de lastige fase beschouwt de analist de Mercedes-rijder nog steeds als een coureur van de buitencategorie, vergelijkbaar met namen als Charles Leclerc, Max Verstappen en Fernando Alonso. Toch waarschuwt de routinier voor de naderende periode. "Dit zou het begin van het einde kunnen zijn", voorspelt de Braziliaan. "En als ik 'het einde' voor Russell zeg, moeten we niet vergeten dat hij nog steeds een van de vier of vijf beste coureurs in de Formule 1 is, naast Leclerc, Max, Hamilton en Alonso", nuanceert hij zijn eerdere uitspraak.

De druk op de ketel is groot richting het raceweekend in Montréal, waar de formatie een fors updatepakket introduceert voor de bolide. Op het Canadese circuit, waar de kopman vorig seizoen nog de poleposition opeiste, moet het tij zien te keren. Piquet Jr. benadrukt dat het mentale aspect daar weleens de doorslag kan geven. "Je kunt nog zo'n goede coureur zijn, maar op een stratencircuit maakt zelfvertrouwen vaak het verschil. Misschien gaat dat hier een rol spelen. Het verschil met Antonelli is inmiddels zo groot geworden dat ik me zorgen maak over de toekomst van Russell", besluit de veertigjarige coureur.

